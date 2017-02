Menschliche Lieder

»Einige Lieder sind direkter als andere«: Daniel Viglietti Foto: wikimedia.org/Commons/CC BY-SA 3.0

Daniel Viglietti ist einer bekanntesten Singer/Songwriter aus Lateinamerika. Am kommenden Samstag spielt er ein Konzert für die junge Welt, die dann im Berliner Kino International ihren 70. Geburtstag feiert. Er ist Jahrgang 1939 und damit sogar noch etwas älter als diese Zeitung.

Vor einem halben Jahrhundert war er an der Entwicklung des Nueva Canción beteiligt – dem neuen politischen Lied aus Argentinien, Chile und Uruguay, das in ganz Lateinamerika populär wurde. Seine Musiker waren Linke und wurden von den Militärs gefürchtet. Victor Jara war der populärste von ihnen, er wurde sofort nach dem faschistischen Putsch in Chile im September 1973 verhaftet und umgebracht.

Daniel Viglietti war schon 1972 in Uruguay verhaftet worden. Er galt als der Sänger der linken Bewegung der Tupamaros. Besonders seine Alben »Canto Libre« (1970) und »Canciones Chuecas« (1971) waren Arbeiten zum bewaffneten Kampf – der in Uruguay aber auf eine viel breitere gesellschaftliche Basis stieß als spätere Versuche, das Konzept »Stadtguerrilla« in Westeuropa auszuprobieren. Mittlerweile regieren die Tupamaros Uruguay. »Damals lag eine besondere Subjektivität in der Luft«, bilanzierte später Vigliettis Freund, der Schriftsteller Mario Benedetti, »und das Subjekt war der revolutionäre Prozess an sich«.

Viglietti kam nach einer internationalen Solidaritätskampagne frei, er konnte das Land gerade noch rechtzeitig verlassen, bevor die Militärs im Juni 1973 das Parlament auflösten. Er ging erst nach Argentinien und dann nach Paris. Auf dem französischen Chant du Monde erschien dann »Daniel Viglietti en vivo«, der Live-Mitschnitt eines seiner ersten Konzerte nach der Freilassung. Er singt hier allein zur Gitarre, so fragil wie intensiv »Nuestra Bandera« (Unsere Fahne) und »Por todo Chile« (Für unser Chile), mithin die Hymnen seiner Generation revolutionärer Linker.

Auf Paredon, dem Label der linken US-Jazz- und Folk Sängerin Barbara Dane, veröffentlichte er 1973 das Konzeptalbum »Uruguay: A Desalambrar! Tear Down the Fences!«, das er 1967 in Kuba aufgenommen und auf dem er unter anderem Gedichte von Nicolas Guillen, Garcia Lorca und Cesar Vallejo vertont hatte. Im Laufe der Zeit wurde Viglietti selbst zum Klassiker, seine Lieder wurden gecovert von Alfredo Zitarrosa, Mercedes Sosa und Soledad Bravo.

2010 erklärte er in einem Interview mit der jW: »Wir wurden eine Zeitlang sehr oft als Protestsänger bezeichnet, womit man uns irgendwie einordnen wollte. Aber diese Bezeichnung war auch eine Art Ghetto. Ich singe Lieder, die zum Kampf auffordern, zum Kampf für die eigene Identität und für die Freiheit. Einige dieser Lieder sind direkter als andere (…) Ich beschreibe meine Lieder gerne als menschlich.«

Am kommenden Samstag wird er mit dem Hamburger Schauspieler Rolf Becker auf der Bühne stehen. Sie kennen sich seit den 70er Jahren aus der gemeinsamen Arbeit fürs Radio. Von der jW gefragt, ob die Zeit der »großen linken Bewegungen« vorbei sei, hatte er erklärt: »Ich würde sie nicht unbedingt ›links‹ nennen. Ich würde von Befreiungskämpfen reden: Es geht um die Befreiung der Menschen von der Abhängigkeit, von all den Lügen, von so viel Ungerechtigkeit und Ausbeutung, vom Grauen. Diese Kämpfe gehen weiter. Sie nehmen eine andere Form an, manchmal finden sie im Verborgenen statt, es gibt Strömungen, Gegenströmungen. Der Kampf ist wie das Meer: Zuerst kommt die Flut, und dann kommt die Ebbe. Aber das Meer ist immer da.« (jW)