Abrüstung statt Konfrontation

Anlässlich des G-20-Außenministertreffens in Bonn und der Münchner Sicherheitskonferenz warnte der Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (Venro) am Freitag in einer Pressemitteilung vor einem Missbrauch von Entwicklungszusammenarbeit für sicherheitspolitische Zwecke:

»Entwicklungspolitik darf nicht für außen- und sicherheitspolitische Zwecke missbraucht werden«, betont Bernd Bornhorst, Vorstandsvorsitzender von Venro. »Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Flüchtlingspolitik: Der Einsatz gegen Armut und Hunger darf nicht zum Kampf gegen Flüchtlinge missraten. Entwicklungszusammenarbeit kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Menschen ein sicheres und gutes Leben führen können, wo sie wollen. Und in den meisten Fällen ist das ihre Heimat. Aber: Entwicklungspolitik ist keine außenpolitische und sicherheitspolitische Abwehrmaßnahme. Wir müssen weltweit die Kluft zwischen Arm und Reich schließen und den Klimawandel eindämmen, das stärkt auch den Frieden.« (…) Venro fordert eine Kooperation mit Afrika, die dem Kontinent faire Entwicklungschancen bietet und nicht von der Abschottungspolitik Europas geprägt wird.

Heike Hänsel, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, erklärte in einer Pressemitteilung zum selben Thema:

Die G20 sollten ihr Versprechen umsetzen und eine Initiative zu weltweiter atomarer und konventioneller Abrüstung verabschieden, statt die Fronten durch den Ausbau von NATO, EU-Armee und nationalen Armeen weiter zu verhärten. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel muss sich zur Forderung seiner Kabinettskollegin Ursula von der Leyen, militärische Großverbände in Europa aufzustellen, äußern, wenn er ernsthaft für nichtmilitärische Lösungen eintreten will. Die Linke wird sich an den verschiedenen Protesten gegen den G-20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg beteiligen. Wir brauchen keine Sicherheitszonen in der Hansestadt und auch kein Parallelgremium G20, das über soziale Fragen redet und die Profite in den Vordergrund stellt. Was wir statt dessen brauchen, ist eine Stärkung der UNO.

Die Botschaft Venezuelas in Deutschland verbreitete am Freitag eine Stellungnahme von Präsident Nicolás Maduro zu US-Anschuldigungen gegen seinen Stellvertreter Tareck El Aissami, dieser sei in Drogenhandel verwickelt:

Der Präsident ist empört über die seines Erachtens rechtswidrige und unverschämte Maßnahme und ergänzt, dass es eine entsprechende und entschiedene Antwort des karibischen Landes auf diese Aggression geben wird. »Ich habe Delcy Rodríguez, die Außenministerin Venezuelas, angewiesen, den Geschäftsträger der US-amerikanischen Botschaft in unserem Lande einzubestellen, um ihm eine Protestnote zu übergeben und ihn aufzufordern, sich von den Aussagen der US-Beamten zu distanzieren, die diese heute über ihre Social-Media-Accounts gegen unseren Vizepräsidenten verbreitet haben, und sich öffentlich zu entschuldigen.« (…)

Er verwies darauf, dass zu den Erfolgen des Vizepräsidenten die Verhaftung von 102 Drogenbossen zählt, von denen 21 an die USA ausgeliefert wurden, »so steht es zumindest in amtlichen Glückwunschschreiben, die wir von der US-amerikanischen Regierung erhalten haben. Es ist wie ein Racheakt des Drogenhandels gemeinsam mit der konspirativen Ultrarechten, die diese Maßnahme von Washington gefordert haben«, erklärte Maduro.