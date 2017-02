Saunabesuch bleibt Nonplusultra

Bewältigt jedes Gelände: Ein lokaler Handwerker aus Barnaul im Altai-Gebirge montierte eine Saune auf einem vierradgetriebenen alten Armeelaster (Foto von 2008) Foto: Andrei Kasprishin/Reuters

Sagt Ihnen der Name »Ekibastus« etwas? Wahrscheinlich nicht. Dabei handelt es sich um eine Stadt industrieller Superlative: 130.000 Einwohner, gelegen im Nordosten Kasachstans neben einem der größten Steinkohlevorkommen der Welt und riesigen Tagebauen, aus denen eines der größten Kraftwerke der Welt beliefert wird. Das wiederum hat laut Wikipedia den höchsten Schornstein des Globus (419,7 Meter) und führt Strom über eine Leitung mit der weltweit höchsten Übertragungsspannung ab. Das Bemerkenswerte: Die technischen Anlagen in den mehrere hundert Quadratkilometer großen Tagebauen stammen aus der DDR. 680 Großgeräte lieferte deren Kombinat Tagebauausrüstungen, Krane und Förderanlagen (Takraf) dorthin. Takraf war in der Welt weitgehend konkurrenzlos, erklärte Detlef Jank, bis 1982 stellvertretender Generaldirektor des Unternehmens, bei einer lebendigen Podiumsdiskussion über »Deutsch-russische Wirtschaftsbeziehungen damals und heute« am Donnerstag im Berliner Café Sibylle vor etwa 40 Gästen. Es handelte sich um die zweite Veranstaltung in einer Reihe, die das Erscheinen des Buches von DDR-Wirtschaftsexperten »Jetzt reden wir weiter!« begleitet. Ähnliches wie für Takraf, so Jank, galt für das DDR-Kombinat für Schienenfahrzeugbau, das er bis 1986 leitete. Beispiel Waggonbau Ammendorf bei Halle an der Saale: Dort wurden an 364 Tagen im Jahr (Ausnahme war der erste Weihnachtsfeiertag) jeweils zehn bis dreizehn Reisezugwagen für die Sowjetunion ausgeliefert, geprüft durch von dort entsandte Ingenieure.

Bedeuteten die riesigen Stückzahlen auch höchste Qualität? jW-Autor Reinhard Lauterbach stellte auf dem Podium eine Frage, die ihm bei der Arbeit an seinem Buch »Das lange Sterben der Sowjetunion« (Berlin 2016) öfter begegnete: Gab es Abstriche bei Lieferungen innerhalb des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW), des Wirtschaftsverbundes der sozialistischen Länder? Lagen die Preise unter den Gestehungskosten? Eine Antwort aus dem Publikum lautete: Die »Eroberer« des DDR-Kombinats Berlin-Kosmetik wollten nur die in Osteuropa und Russland eingeführten Markennamen, aber nicht die ostdeutschen Produktionsstätten. Offensichtlich sei die Qualität sehr geschätzt worden.

Andreas Jopt, vor 1990 DDR-Außenhändler und bis heute in Russland tätig, bestätigte auf dem Podium: Takraf-Krane finde man überall in der Föderation. Das russische Interesse am Handel mit Deutschland sei traditionell sehr hoch. Nicht die Sanktionen des Westens hätten hauptsächlich zur Reduzierung des gegenseitigen Warenaustauschs geführt (von etwa 80 Milliarden Euro 2012 auf nun gut 40 Milliarden), sondern Rubel-Verfall, Finanzierungsschwierigkeiten für ausländische Investitionen und die »Importsubstitution«, d. h. die Besinnung auf eigene Produktinnovation. Er sagte voraus, dass die Sanktionen das Gegenteil von dem bewirken werden, was mit ihnen beabsichtigt war. Vor allem dürften die russischen Partner in Ministerien und Betrieben– oft sehr jung und im Ausland ausgebildet – nicht unterschätzt werden. Andere Mentalitäten werde es aber noch lange geben: »Das Nonplusultra von Geschäftsverhandlungen bleibt der gemeinsame Saunabesuch.«