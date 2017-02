Endlich aufrüsten!

Die »Sicherheitskonferenz« in München hat begonnen – das Stelldichein der Militärs, Waffendealer und Spannungspolitiker tagt bis Sonntag im Luxushotel »Bayerischer Hof«. Die »Siko« ist nicht nur eine gute Gelegenheit für Smalltalk an allen demokratischen Instanzen vorbei, sie dient auch längerfristigen Absprachen.

Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) mahnte am Freitag ein »größeres außenpolitisches Engagement Europas« an. Der Leiter der Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, forderte ein neues Selbstbewusstsein Deutschlands und appellierte an die EU, sich nicht von Washington »einschüchtern« zu lassen. Es sei »höchste Zeit«, sich stärker auf die »internationale Rolle Europas zu besinnen«, schrieb Schäuble in einem Beitrag für die Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Freitag. Europa habe sich »viel zu lange darauf verlassen«, dass bei Krisen und Konflikten die USA einspringen würden.

Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten hat der Führung der BRD die Gelegenheit beschert, Aufrüstung mit den Wünschen der »Partner« begründen zu können. Das lassen die sich natürlich nicht zweimal sagen: Verteidigungsministerin von der Leyen (CDU) »verspricht« gleich, wie Bild am Freitag aus dem Luxushotel meldete, »mehr Aufrüstung«. »Ja, wir wissen, dass wir einen größeren, faireren Teil der Lasten für die gemeinsame atlantische Sicherheit tragen müssen«, gibt das Blatt von der Leyen wieder.

Auch dabei: der neue US-Verteidigungsminister James Mattis und US-Vizepräsident Mike Pence. Der frühere deutsche Verteidigungsminister Volker Rühe (CDU) erhofft sich eine »knallharte Aussprache« und »mehr Klarheit« über die politischen Positionen der neuen US-Administration, so dpa.

Von Gegendemonstranten, aber auch der Linkspartei kommt Kritik am militaristischen Spektakel: »Die Militärhaushalte der NATO-Staaten bilden mit fast einer Billion Euro pro Jahr nahezu zwei Drittel der weltweiten Militärausgaben«, sagte Alexander Neu, Obmann im Verteidigungsausschuss für die Linksfraktion im Bundestag. »Am Wochenende stehen wir in München an der Seite der NATO-Gegner sowie der Friedensbewegung und unterstützen die Proteste gegen diese Unsicherheitskonferenz.« (jW)