Kernmetapher Lattenzaun

August Wilsons Theaterstück »Fences« erzählt vom amerikanischen Traum, aber es geht eher um das Kleingedruckte. Man sieht den schwarzen Müllmann Troy in einem Hinterhof in Pittsburgh, 1950er Jahre. Troy ist ein versoffener Aufschneider, ein gescheiterter Baseballer und Exknacki. Troy ist ein Tyrann. Weil er in den rassistischen USA keine Karriere als Sportler machen konnte, soll sein Sohn auch keine machen. Der Vater verbietet dem Junior das Football-Training und den College-Besuch. Ein neuer Lattenzaun um das schmale Gärtchen vor der Mietskaserne ist wichtiger.

Der Zaun, Kernmetapher des Dramas, steht für die sinnlose Mühsal, die Enge des Denkens, das Eingesperrtsein einer Bevölkerungsgruppe. 114mal spielte Denzel Washington die Rolle des verbitterten Gin-Trinkers Troy auf dem Broadway. Nun hat er bei der Verfilmung Regie geführt und polterte ein letztes Mal für die Kamera als Troy durch die rußschwarze Arbeitersiedlung.

Dass der Hollywoodstar die richtige Besetzung für die Rolle des abgehalfterten Müllmanns ist, mag man anzweifeln. Er imitiert gekonnt den Arbeiterslang, stapft mit eingeübtem Schlendergang und hängenden Schultern umher, kratzt sich den angegrauten Dreitagebart und das Feinripphemd, bleibt aber doch Denzel Washington – ein gesunder Mann mit weißen Zähnen und viel zu charmantem Lächeln. Viel stärker: Viola Davis als Troys Ehefrau Rose. Die Salatzüchterin und Tellerwäscherin muss allerlei sexuelle Übergriffe über sich ergehen lassen und erweist sich im Laufe des Stückes als die Stärkere.

Wunderbar auch Stephen Henderson als Troys bester Kumpel. Er warnt seinen Arbeitskollegen, eine Affäre anzufangen. Ehefrauen kämen immer dahinter. Ja, Rose wisse wahrscheinlich schon davon. Der Zaun, den sie sich so sehnlich um ihr Grundstück wünsche, sei nicht dazu da, andere fern zu halten, sondern vielmehr um ihn daran zu hindern, fortzugehen.

Das Stück spielt die Wege durch, auf denen Afroamerikaner in jener Zeit dem Hinterhofgefängnis entkommen konnten. Von Rauschgiften abgesehen, gab es da Sport, Lotteriespiel, Musik und Kriminalität. Einer von Troys Söhnen versucht sich als Jazzer, der zweite verpflichtet sich beim Militär. Troy sähe sie alle am liebsten als Verkäufer an der Supermarktkasse. Das wäre ein Aufstieg nach seinem Geschmack. Den Einwand des Jüngsten, die Zeiten hätten sich geändert, wischt der Alte weg. Über seinen Schultern lächeln Porträts von Martin Luther King und John F. Kennedy von der Küchenwand.

Denzel Washington tut alles, um das Drama in genau dieser Zeit und genau diesem Milieu zu verorten und will es dann doch als allgemeingültig verstanden wissen: »Der Held ist ein Mann aus der Arbeiterklasse, auch Zuschauer mit irischen oder polnischen Vorfahren sagen: Ganz ähnlich ging es in meiner Familie zu.«

Washington selbst, Sohn eines Predigers, erfuhr den Hass auf die Schwarzen in den 60ern. In Interviews hat er oft erzählt, wie er zum ersten Mal als Nigger beschimpft wurde. Er war neun und blickte mit seiner Mutter von einem Balkon auf die weißen Kinder herunter, die ihn anpöbelten. »Warum tun sie das?« fragte er, und Mama sagte: »Weil sie gern auch hier oben wären auf unserem schönen Balkon statt unten auf der Straße.«