Am 18. Januar besetzten Studenten aus Protest gegen die Entlassung des Soziologen Andrej Holm das Institut für Sozialwissenschaften (ISW) der Humboldt-Universität (HU) Berlin. Am 10. Februar teilte die HU mit, Holm werde nicht entlassen, sondern erhalte eine Abmahnung. Am Donnerstag veröffentlichten die Besetzer eine Pressemitteilung unter dem Titel »Erfolgreiche Besetzung des ISW beendet – Protest geht weiter: ISW war nur der Anfang!«:

Am heutigen Donnerstag erklärten die Besetzerinnen und Besetzer des ISW, den Kampf für eine andere Hochschule und eine gerechte Stadtpolitik fortzusetzen, wenn auch nicht in Form der Besetzung des Instituts. Ein Raum bleibt dauerhaft unter studentischer Verwaltung.

»In vier Wochen Besetzung haben wir nicht nur erkämpft, dass Andrej Holm an der HU verbleibt. Wir haben vor allem einen Raum der Politisierung und Vernetzung geschaffen. Wir haben damit der Bewegung für eine gerechtere Stadt und eine bessere Hochschule einen starken und nachhaltigen Impuls verliehen. Die Besetzung des ISW war nur der Anfang. Wir machen weiter!« erklärte eine Besetzerin.

Auf einer Pressekonferenz stellten die Besetzer einen neuen Forderungskatalog vor. Darin wird u. a. die Rekommunalisierung von sozialem Wohnraum und Abschaffung des »leistungsbasierten Hochschulfinanzierungssystems« für die Berliner Hochschulen gefordert. »Der Forderungskatalog wurde in einem einmonatigen Dialog erarbeitet und leistet einen wichtigen Beitrag zur hochschul- und stadtpolitischen Debatte. Doch er wird nicht ein Stück Papier bleiben. Wir werden aktiv dafür kämpfen, dass er Realität wird!« sagte eine Besetzerin. Die Forderungen richten sich jeweils an Berliner Senat, Präsidentin sowie Akademischen Senat der HU Berlin, die Leitung des ISW sowie Mitmenschen im allgemeinen.

Die Besetzung des Instituts erfuhr eine äußerst breite Solidarität. So formulierten die gesamte studentische Selbstverwaltung der Humboldt-Universität sowie die Allgemeinen Studentenausschüsse aller Berliner Universitäten ihre Unterstützung. Zahlreiche Menschen, darunter Aktivisten, Professoren und Dozenten, bereicherten das Programm der »Uni von Unten« mit Vorträgen und Workshops. Stadtpolitische Initiativen waren von Beginn an Teil der Besetzung durch Beiträge zum Programm und die gemeinsame Organisation der großen Demonstration Ende Januar. »Wir danken allen Initiativen, Organisationen und Personen, die unseren Protest und unsere Besetzung unterstützt haben. Ohne die große Unterstützung wäre all das nicht möglich gewesen!«

Während die Besetzung des Instituts beendet wird, wird ein Raum dauerhaft umgenutzt und unter studentische Verwaltung gestellt. Eine Besetzerin erklärt dazu: »Eine unserer Forderungen war von Beginn der Besetzung an ein dauerhafter Raum zur studentischen Selbstorganisierung und emanzipatorischen Vernetzung. Diese Forderung erfüllen wir heute selber. Raum 004 des ISW wird von uns verwaltet und für emanzipatorische Initiativen und Menschen geöffnet, egal ob Studierende oder nicht.«

»Mit der gleichen kämpferisch guten Laune und der gleichen Entschlossenheit, mit der wir uns in den letzten vier Wochen diesen Raum angeeignet haben, verlassen wir ihn wieder. Wir werden für eine Weile unsichtbar. Doch mit der gleichen Entschlossenheit werden wir wieder auftauchen. Man wird von uns hören!« schließt eine Besetzerin.