Bummi in der Löwengrube

Kapital lässt sich nicht durch Kuscheln bändigen. Eine Mitarbeiterin des DDR-Museums blättert in der Zeitschrift Bummi Foto: Monika Skolimowska/dpa - Bildfunk

Wie steht Die Linke eigentlich zum Kapitalismus? Am Mittwoch abend besuchte Dietmar Bartsch, einer der Spitzenkandidaten der Linkspartei bei den kommenden Bundestagswahlen, die »Wahlarena« im Axel-Springer-Hochhaus. Eine Veranstaltung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und der Tageszeitung Welt. Die Moderation übernahm deren Chefredakteur Ulf Poschardt.

»Wenn man jünger ist, hat man öfter mal ’ne Antihaltung«, sagte Bartsch. Das habe sich gelegt. 1987 wurde er zur Aspirantur nach Moskau berufen. In der Sowjetunion habe man geglaubt, der Sozialismus sei das überlegene System. Das brauche er heute nicht mehr. In der DDR hätten sie so einen wie Michail Gorbatschow gebraucht. Die Bevölkerung sei des Systems überdrüssig geworden, eine höhere Arbeitsproduktivität hätte erreicht werden müssen. Vor allem der Wohnungsbau war im sozialistischen Deutschland »keine Erfolgsgeschichte«, so Bartsch.

Die »Wendezeit« habe ihn besonders geprägt. 1990 habe er als Verlagsleiter über die Zukunft von 500 Beschäftigten entscheiden müssen. Unter den neuen kapitalistischen Bedingungen nach der »Währungsreform« kam es zum Konflikt. Dem Betriebsrat habe er damals auf seine Tarifforderungen geantwortet: »Dann ist hier in drei Monaten das Licht aus.« Der Verlag gab die Kinderzeitschrift Bummi heraus, die in diesem Jahr ihr 60. Bestehen feiert. Das sei auch sein Verdienst. Dass die Zeitschrift unter dem Dach der jungen Welt verlegt wurde, die gerade ihren 70. feiert, ließ er hinten runterfallen.

Poschardt wollte das nicht durchgehen lassen und holte aus. Nichts sei gut am rot-rot-grünen Senat in Berlin, das habe vor allem die Causa Holm gezeigt. Wie könne die Linkspartei an einer Personalie festhalten, die regelmäßig Beiträge »in der neostalinistischen Zeitung junge Welt« schreibe, in der »planwirtschaftliche, antimarktwirtschaftliche Positionen« abgebildet würden? Das sei ein anderes Problem, setzte Bartsch an, doch Poschardt schäumte: Überhaupt seien doch »die linken Bürgerkinder« schuld, die das Institut für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität aus Solidarität zu Andrej Holm besetzt halten. Eigentlich gebe es doch in der Berliner Linkspartei vernünftige Stimmen. Der frühere PDS-Wirtschaftssenator Harald Wolf »war marktwirtschaftlicher eingestellt als die SPD in Berlin«. Bartsch gab dem Koalitionspartner die Schuld. Die »luschigen Sozialdemokraten« hätten entweder von Anfang an auf Holm verzichten sollen oder an ihm festhalten müssen, auch wenn sich die Presse auf ihn einschieße. Dessen Vergangenheit sei beim Amtsantritt bekannt gewesen. »Mitte-Links sollte desavouiert werden«, sagte Bartsch. Kritik an seinen Berliner Genossen, die das Verhalten der SPD kleinlaut toleriert hatten, äußerte er nicht.

Die Linke stehe wegen des Rechtsrucks in der ganzen Welt in einer besonderen Verantwortung. Arbeit müsse neu verteilt, dürfe aber nicht staatlich reguliert werden. Investitionen müssten her: »Warum sollten die Renditebedingungen unter einer linken Regierung schlechter sein?« fragte Bartsch. Es sei auch »gut, dass VW als Marke am meisten Autos in der Welt verkauft« habe. Nur dürfe der Reichtum von Managern wie Martin Winterkorn nicht »obszön« zur Schau gestellt werden. Die EU sei als »Projekt des Friedens und der kulturellen Vielfalt« in Gefahr. Struktur- und Klimapolitik sowie Zuwanderung müssten in Brüssel zentralisiert-, »soziale Balken« eingezogen werden. Poschardt bezeichnete solche Vorstellungen als »Gift des säkularen Protestantismus«.