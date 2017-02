BRD will rüsten, rüsten, rüsten

Ursula von der Leyen nutzt den Trump der Stunde: Mwehr Waffen für die Bundeswehr Foto: Mary F. Calvert/Reuters

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat die Forderungen der USA nach einem stärkeren finanziellen Engagement der europäischen Staaten in der NATO als berechtigt bezeichnet. »Wir Europäer, wir Deutsche, wir müssen mehr tun für die eigene Sicherheit, wir müssen da mehr investieren«, sagte von der Leyen am Mittwoch abend in den ARD-»Tagesthemen«.

Es sei »nicht fair, dass die Amerikaner doppelt soviel leisten wie wir alle Europäer zusammen«. Mehr Geld für den Verteidigungshaushalt finde sie plausibel, sagte die CDU-Politikerin. Die Bundeswehr benötige »genau diese Investitionen« angesichts der vielen »Aufträge, die die Bundeswehr heute für unsere Sicherheit leistet, sei es in Afghanistan, im Irak, in Mali, aber auch im Mittelmeer bei der Flüchtlingshilfe«.

US-Verteidigungsminister James Mattis hatte den NATO-Partnern zuvor mit einer Drosselung des traditionell starken US-Militärengagements für das Bündnis gedroht. Bis Ende des Jahres müssten die Alliierten einen Plan ausarbeiten, wie sie ihre Militärausgaben erhöhen und die USA damit entlasten könnten, sagte Mattis am Mittwoch bei einem Treffen mit den NATO-Ministerkollegen in Brüssel.

Eine derart drastische Erhöhung halte er für »abenteuerlich«, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Rainer Arnold, der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Donnerstag. »Wo sollen wir denn hin mit dem ganzen Geld?« Deutschland gibt rund 1,2 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungszwecke aus. »Die USA sollten nicht so tun, als wäre ihr Verteidigungsetat wegen der NATO-Erfordernisse so hoch«, sagte Arnold. Sinnvoll sei eine Klärung darüber, »welche Fähigkeiten Deutschland und andere Partner jeweils einbringen können«, sagte der SPD-Politiker. (Reuters/dpa/jW)