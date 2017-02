Nachschlag: Mali oder der Mond

Foto: Michael Kappeler/dpa-Bildfunk

Mali hat Afghanistan überholt, was die Zahl der eingesetzten Bundeswehr-Soldaten angeht. Ob aber die beiden »Missionen«, an denen sie dort teilnehmen, ein UN-Blauhelm-Einsatz und ein Trainingsprogramm der EU für das malische Militär, Erfolge erzielen konnten, davon erfährt man in der Regel wenig. Bettina Rühl hat für »Mali – mit Waffen Frieden schaffen?« als »eingebettete Journalistin« Stimmen gesammelt. Soldat Benjamin F. sagt, dass man »außer beobachten und analysieren« wenig machen könne. Kontingentführer Michael Hoppstädter hält den Einsatz für »sinnvoll«, aber »mit einer großen Einschränkung«: »Allein militärisch wird man die Lage in keinem Krisenstaat jemals lösen können. (...) Da gehört viel mehr dazu. Da gehört der zivile Aufbau dazu, da gehört die Ausbildung der jungen Menschen hier dazu.« Unterdessen werden neue Drohnen ausprobiert. Bei Patrouillen besteht stets die Gefahr eines Hinterhalts. Man hätte die Bundeswehr auch auf den Mond schicken können. (jt)