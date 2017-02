Tricksereien bei Mietwertermittlung

Zu jW vom 8. Februar: »Klagen, Schulden, Räumungen«

Wenn sich ein Ministerium der Feststellung der Kosten der Unterkunft widmen will, ist mit dem Schlimmsten zu rechnen. Denn dass die Angemessenheitsgrenzen zu niedrig angesetzt sind, liegt nicht an den bisherigen gesetzlichen Regelungen, sondern an der Ignoranz der Kommunen und Erhebungsfirmen im Zuge der Mietwertermittlung.

Denn praktisch nie werden die Vorgaben des Bundessozialgerichtes zur Erarbeitung eines sogenannten schlüssigen Konzeptes eingehalten: Da wird nicht ermittelt, was eigentlich einfacher Wohnstandard ist, da werden zweifelhafte Wohnungsmarkttypen kreiert, da wird völlig unwissenschaftlich von der Stichprobe eins zu eins auf die Grundgesamtheit geschlossen. Da werden extra zur Stichprobe noch ausdrücklich die Wohnungen von Hilfebedürftigen in die Stichprobe eingeführt – also Stichprobenverzerrung zu den billigen Wohnungen –, da werden die mittleren kalten Betriebskosten ohne jegliche Ernsthaftigkeit aus den Pauschalzahlungen abgeleitet, da wird die Nachfrage nach diesen Wohnungen regelmäßig »verwechselt« mit der Anzahl der Mieter solcher Wohnungen usw.

Deshalb befürchte ich, dass die jetzige Andeutung des Ministeriums letztendlich darauf hinauslaufen soll, die Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes grundlegend zu relativieren. Denn dieses Gericht hat recht genau dargelegt, wie die Angemessenheit zu ermitteln ist. Es soll nach wissenschaftlicher Arbeitsweise erfolgen. Nur so kann eine Tatsachenbeschreibung Sinn machen. Und das schlüssige Konzept ist nun mal nichts anderes als eine Tatsachenbeschreibung – wenn es korrekt entstanden ist. Hier aber müssten sich wohl alle Erarbeiter solcher Konzepte um einen anderen Arbeitsstil bemühen, heißen sie nun beispielsweise Analyse & Konzepte, Empirica oder auch IWU.

Eberhard Wetzig, per E-Mail

Stalin war Außenpolitik wichtiger

Zu jW vom 31. Januar: »Was ist ein breites Bündnis?«

(…) Im Artikel wird behauptet, es habe keinen Bruch in der Strategie der Kommunistischen Internationale (KI) gegeben. Das ist falsch. Nach der Einheitsfront (von unten) gab es die These, die Sozialdemokratie sei der Hauptfeind (…), was erst mit dem Strategiewechsel zur Volksfront korrigiert wurde. Im KI-Programm von 1928, das der Autor anführt, wird eben die Sozialdemokratie klar als »Hauptfeind« benannt. Eine »Umwandlung« ist keine einfache Erweiterung. Deswegen ist Volksfront auch keine Weiterführung der Einheitsfront, sondern der Wechsel der Klassenperspektive (von rein proletarisch zum Bündnis mit bürgerlichen Kräften). Daraus folgt die falsche Behauptung, Volksfront sei ein offensives Konzept gewesen. Antifaschistischer Abwehrkampf mit Teilen des Klassengegners kann aber per definitionem nur defensiv sein. Eben zum Erhalt der bürgerlichen Republik. Das Ergebnis wurde in Spanien 1936 offenbar, als die KP eine revolutionäre Entwicklung bremste und auf die Positionen des gemäßigten Bürgertums zurückfiel. (…)

Das wiederum wird nur verständlich, wenn man die Außenpolitik der UdSSR einbezieht, zu deren Instrument die KI in den 30ern verkommen war. (…) Es ist ebenso eine grobe Fehleinschätzung, würde man den sowjetischen Kurs ab 1939 als Aufforderung zum Klassenkampf verstehen. Im Gegenteil war es so, dass im Sommer 1939 ein Pakt mit Nazideutschland folgte (der in dem vom Autor zitierten Protokoll von Georgi Dimitroff als »sozialistische Außenpolitik« gepriesen wird). Das ging soweit, dass der KPF 1940 der Kampf gegen die deutschen Besatzer untersagt wurde, weil Nazideutschland ja jetzt als Verbündeter galt. Klassenkrieg oder Revolutionsförderung waren unter Stalin nie beabsichtigt, immer mit Rücksicht auf die außenpolitischen und den jeweiligen bürgerlichen Bündnispartner. Das ist auch die Antwort auf die im Text gestellten Fragen, warum in Spanien 1936, in Griechenland 1945, in Italien 1945 trotz linker Offensive keine Revolutionen stattfanden: weil Stalin die Außenpolitik immer wichtiger war als die Klassenpolitik. (…)

Daniel Pearse, per E-Mail

Keine revolutionäre Situation

Zu jW vom 10./11. Dezember 2016: »Die ­Integrationsfalle«

Der Autor vertritt die Auffassung, dass jegliche Regierungsbeteiligung für Die Linke ein Desaster wäre. Ich sehe das nicht so. Abgesehen davon, dass Die Linke generell sowieso im Abschwung befindlich ist, also wenig zu verlieren hat, kann man heute nicht mehr davon ausgehen, dass nur eine Revolution die Verhältnisse verändern könnte, wie man es noch bis in die 1970er Jahre in linken Gruppierungen grundsätzlich getan hat. In Deutschland hat es seit 100 Jahren keine revolutionäre Situation mehr gegeben. Außerdem haben Linke noch kein wirtschaftliches Konzept entwickelt, das die negativen Erfahrungen aus der Zeit des real existierenden Sozialismus in eine neue Theorie gegossen hätte. Die heutigen Vorstellungen der Linken zu einer Alternative der kapitalistischen Wirtschaftsweise sind reformistischer Natur. Das mag für einige enttäuschend sein, aber immerhin eröffnet es die Möglichkeit von Regierungsbeteiligungen. Als Opposition hat Die Linke in keiner Konstellation etwas zu gewinnen. Insofern ist »R2G« die einzige sinnvolle Perspektive.

Moritz Reichelt, per E-Mail

Wundersame Wandlung

Zu jW vom 6. Februar: »Die Wahrheit über den 19. Spieltag«

Jetzt muss ich doch erstmalig zur »Blutgrätsche« Stellung beziehen. Man hätte sie auch unter folgender Überschrift bringen können: »Die wundersame Wandlung des Klaus B.« Es muss 2008 gewesen sein, als Euer Kolumnist sinngemäß meinte: »Ich habe so gehofft, dass es nicht dazu kommen wird; ja ich habe sogar dafür gebetet, und doch wird Klopp neuer Trainer bei Dortmund …« Heute wäre es ein Wunschtraum von ihm, wenn es eine Rückkehr zur Borussia geben würde. Das erinnert mich ein wenig an die Bayern-Fans, die »koan Neuer« wollten. Und nun lieben alle »ihren« Welttorhüter.

Oliver Kriebel, Berlin