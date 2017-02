Von verschrumpelten Hirnen

Wo ist noch mal links? Susanne Sachße und »Ulrike’s Brain« Foto: Berlinale/Bruce LaBruce

Vor 41 Jahren ist Ulrike Meinhof in Stuttgart-Stammheim unter ungeklärten Umständen zu Tode gekommen. Abscheulicherweise wurde der Leiche das Gehirn entnommen. Untersuchungen sollten klären: Gab es einen Zusammenhang zwischen Hirnschäden und RAF-Terror? Wer linksradikal ist, muss doch schwer einen an der Waffel haben, oder?

Der Kanadier Bruce LaBruce ist durch knallige, trashige Filme mit RAF-Bezug wie »The Raspberry Reich« (2004) zur queeren B-Movie-Ikone und zu einem Liebling des Berlinale-»Forums« geworden. Als Akteurin steht ihm seither durchaus kongenial Susanne Sachße zur Seite.

Im neuen Forum-Beitrag »Ulrike’s Brain« spielt Sachße eine semidurchgeknallte Neurowissenschaftlerin, die mit Sonnenbrille und Trenchcoat durch Hamburg stöckelt, in der Hand eine Thermokiste. Darin das titelgebende Gehirn. Sie befindet sich auf einer Mission, wimmelt links und rechts Passanten und Reporterinnen ab, lauscht dabei durchweg dem verehrten, auch mal geschulterten, in Micky-Maus-Stimme redenden Hirnkasten wie Jugendliche in den 80ern dem Ghettoblaster.

Was das Hirn so absondert, sind zum einen ausgesuchte Schweinereien, zum anderen O-Töne Meinhofs, entnommen den frühen RAF-Schriften und Briefen aus der »verschärften Einzelhaft«.

Es ist seltsam, aber es gelingt LaBruce, in diesem trashig surrealen Setting etwas von der Anspannung fühlbar werden zu lassen, die Meinhofs letzte Jahre geprägt haben muss. Da ist vom verschwindenden Rückenmark und vom eingeschrumpelten Gehirn die Rede, von Zuständen, die die Isolationshaft erzeugte. Aber auch von der Einsamkeit der Revolutionärin im bewaffneten Kampf, der sich für sie aus dem Klassenstandpunkt ergab. Gekidnappt wurden ja nicht nur Klassenfeinde, sondern auch der Radikalitätsanspruch der westdeutschen Linken.

Sachßes Neurologin bringt das Gehirn bei einer Tagung vor die Leute. Sie möchte es jemandem einpflanzen. Da man Menschen auf anderem Wege ja kaum mehr kennenlernen kann, wird die neue »Ulrike« gecastet.

Das Problem mit dem Film ist: Parallel zur Meinhof-Geschichte versuchen Neonazis, Michael Kühnen wiederzubeleben. Der homosexuelle Kühnen war in den 80ern die wichtigste Figur der westdeutschen Naziszene. Seinen Anhängern galt er als »Führer«. Nach seinem AIDS-Tod 1991 weigerten sich viele Friedhöfe, die Urne mit seiner Asche zu bestatten.

Und so landet auch sie in LaBruces Film, sorgt für einen weiteren Wiedergänger und damit einen unausweichlichen Showdown. Aber auch für die Möglichkeit, dass man die Parallelstränge in »Ulrike’s Brain« als Gleichsetzung von RAF und Naziterror lesen kann.

Leider unterstützten die Schauspieler nach der Premiere diese Lesart. Susanne Sachße disqualifizierte sich mit folgenden Worten: »Links ist rechts, und rechts ist links.« Die Mutter aller postfaktischen Aussagen. Ein Freund meinte beim Rausgehen: »Auch queere Subkultur kann politisch Scheiße sein.«