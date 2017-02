USA stationieren Drohnen in Ramstein

Unter dem Titel »Verteidigungsministerium muss Drohnenteststrecken der US-Armee schließen« kritisierte der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko (Die Linke) am Mittwoch in einer Pressemitteilung neu bekanntgewordene Stationierungspläne:

Die US-Armee stationiert jetzt auch Drohnen auf ihrer Basis in Ramstein. Neben Standorten in der Oberpfalz kommt damit eine weitere Teststrecke hinzu. Die Zahl amerikanischer Drohnen in Deutschland hat sich seit 2014 verdoppelt. Das zuständige US-Kommando bekräftigt, dass damit für unbemannte Einsätze im Ausland trainiert wird. Die deutschen US-Stützpunkte erweisen sich abermals als wichtige Knoten im weltweiten Drohnenkrieg.

Seit 2004 führt die US-Armee in der Oberpfalz Trainingsflüge mit verschiedenen Drohnentypen durch. Bekannt wurde dies erst 2013. Zuständig ist das »Joint Multinational Training Command« (JMTC) in Vilseck. Die benötigten Aufstiegsgenehmigungen erteilt das Bundesministerium der Verteidigung. Mittlerweile stationiert die US-Armee 155 Drohnen in Grafenwöhr, Hohenfels, Spangdahlem und Ramstein. Ein weiterer Aufwuchs der Flotte ist geplant.

Die US-Testflüge haben bereits zu mindestens einem Unfall geführt. 2014 stürzte eine bewaffnungsfähige Drohne des Typs »Shadow« in Hohenfels ab. Trotz Anforderung weigert sich die US-Armee, den Abschlussbericht zu den Untersuchungen an die Bundesregierung herauszugeben. So kann nicht in Erfahrung gebracht werden, ob die Drohne wie vorgeschrieben auf Sicht geflogen wurde. Möglich wäre auch die Steuerung von einer US-Basis außerhalb Deutschlands.

Ebenso wie die Bevölkerung haben die Landräte der Region von dem Absturz erst aus den Medien erfahren. Diese Informationspolitik der US-Armee ist inakzeptabel. Spätestens jetzt muss die Bundesregierung die Notbremse ziehen und das neu geschaffene Luftfahrtamt der Bundeswehr mit Untersuchungen zum Absturz beauftragen. Das zuständige deutsche Verteidigungsministerium muss seine Beihilfe zum Drohnenkrieg sofort unterbinden und die Genehmigungen für die Nutzung der deutschen Lufträume zurückziehen.

Unter dem Titel »Wie der ›Gefährder‹ sich ins Recht schleicht« kommentierte Heiner Busch am Mittwoch auf www.grundrechtekomitee.de:

Rechtlich gesehen, kümmerte sich die Polizei traditionell um zwei Gruppen von Personen: Die einen waren Verdächtige oder gar Beschuldigte einer Straftat. (…) Die andere Gruppe waren die Störer (…).

Seit einigen Jahrzehnten hat sich jedoch eine neue Gruppe von polizeilichen Adressaten herangeschlichen: die »Gefährder«. Notorisch wurden sie zunächst da, wo die Polizei gegen Fußballfans vorging. (…) Dass die »Gefährder« auch im Staatsschutzbereich auftauchen würden, war nur eine Frage der Zeit. 2004 beschloss die AG Kripo, also die Leiter des Bundeskriminalamts und der Landeskriminalämter, eine Definition (…). Als der Abgeordnete Wolfgang Neskovic 2006 nach der Rechtsgrundlage dieser Definition fragte, teilte man ihm mit, dass es die nicht brauche. (…) Noch im April letzten Jahres hatte das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass große Teile der Befugnisse des BKA bei der »Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus« zu weit gehen (…). Per Copy-and-paste hat das Bundesinnenministerium nun die Formulierungen des Gerichts in seinen Neuentwurf des BKA-Gesetzes übertragen. Und so dürfte demnächst auch eine »Gefährder«-Definition ins Polizeirecht Einzug halten. (…)