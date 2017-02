»Uniformierte Monster«

Nächtliche Feuerstelle: Bei winterlichen Temperaturen kann auch ein Auto Wärme spenden (Bobigny, 11.2.2017) Foto: AP Photo/Aurelien Morissard

Die Pariser Banlieues brennen. Seit einer Woche wehren sich in den nördlichen Vorstädten der französischen Hauptstadt die Menschen erneut gegen die alltägliche Polizeigewalt. Jede Nacht nehmen die Uniformierten zwei Dutzend Demonstranten fest, die meist jungen Bewohner dieser Ghettos für Arme, jenseits der Pariser Nobelquartiere, zünden Fahrzeuge und Mülltonnen an, werfen Steine und verlangen »Gerechtigkeit«. »Ohne Gerechtigkeit werdet ihr niemals Ruhe haben«, steht auf den schwarzen T-Shirts der empörten Franzosen. Jüngster Anlass für die sogenannten Unruhen – in Wirklichkeit der »Schrei nach Hilfe« einer ganzen Generation ohne Arbeit und Zukunft – ist ein Gewaltakt gegen den 22 Jahre jungen, Théo L., begangen am 2. Februar von vier Polizisten in Aulnay-sous-Bois am Rande von Paris.

In den vornehmlich von Franzosen aus den ehemaligen afrikanischen und den früheren Kolonien in Übersee bewohnten Vorstädten ist es gefährlich, sich abends ohne Ausweispapiere auf die Straße zu wagen und einer Polizeipatrouille zu begegnen. Théo L. hatte das Unglück auf vier offenkundig gewaltbereite »Ordnungskräfte« zu treffen, die ihn im Lauf einer »brutalen Einvernahme«, wie es inzwischen in offiziellen Verlautbarungen der Justiz heißt, misshandelten. Théo wurde nicht nur niedergeschlagen, mit Füssen getreten und rassistisch beschimpft. Einer der Täter in Uniform vergewaltigte den am Boden liegenden jungen Mann mit dem Schlagstock. Die Ärzte im Krankenhaus von Aulnay, wo Théo seit der Tatnacht behandelt wird, konstatierten »erhebliche Verletzungen im Rektalbereich« und identifizierten den Täter anhand der am Polizeiknüppel gefundenen DNA.

Am Mittwoch veröffentlichten französische Tageszeitungen einen Aufruf, der das Ende der Polizeigewalt und ein neues Gesetz verlangt, in dem den Polizisten Regeln für den künftigen Umgang mit den Bewohnern der Vorstädte vorgeschrieben werden sollen. Beklagt wird, dass Vertreter der Ordnungskräfte den Menschen dort meist mit verbalem, unverhülltem Rassismus begegneten, sie duzten und sie – wie im Fall des Théo L. – nach Lust und Laune auch zusammenschlügen, ohne jemals dafür belangt zu werden. Verfasser des Papiers, das zu Gewaltlosigkeit während der Kundgebungen aufruft, ist der ehemalige zweite Bürgermeister der 30 Kilometer nördlich von Paris gelegenen Kleinstadt Brétigny-sur-Orge, Steevy Gustave. Der dunkelhäutige Sohn eines gefallenen französischen Soldaten weigert sich, die seit Tagen in Haft genommenen Täter »Polizisten« zu nennen und erklärt sie zu »uniformierten Monstern«.

In der vergangenen Woche hatte sich Staatspräsident François Hollande genötigt gesehen, den schwerverletzten Théo am Krankenbett zu besuchen und eine »lückenlose Aufklärung« zu versprechen. Am Dienstag reichte es sogar zu einem zweiten Besuch in den Banlieues, wo – mitten im Präsidentschaftswahlkampf – die »vollkommene Abwesenheit« der vom Parti Socialiste (PS) getragenen Regierung während der zu Ende gehenden fünfjährigen Wahlperiode beklagt wird. Hollande hatte 2012 versprochen, sich besonders um die »vergessenen« Wohnviertel am Rande der Hauptstadt kümmern zu wollen.

Die Verfolgung und nicht selten auch die Tötung schwarzer Franzosen aus den offiziell »Quartiers sensibles« genannten Banlieues hat in Paris und der sie umgebenden Region Île de France eine lange Tradition. In den Jahren 1961 und 1962 erschossen Polizisten in Paris bis zu 200 damals für die Unabhängigkeit ihres Landes demonstrierende Franko-Algerier und warfen die Leichen anschließend in die Seine. Im Dezember 1986 prügelten berittene Polizisten nach einer öffentlichen Kundgebung den 22 Jahre alten franko-algerischen Studenten Malik Oussekine zu Tode. Aulnay-sous-Bois, wo nun Théo L. fast sein Leben verlor, war im Weltkriegsjahr 1943 Schauplatz einer der gnadenlosen Razzien der französischen Polizei gegen die jüdische Bevölkerung im Dienste der deutschen Besatzer. Ganze Familien wurden in das nahe Durchgangslager Drancy und von dort in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert.