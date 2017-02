Bedingte Solidarität

Auch die Kleinsten machen mit: Demonstration der streikenden Angestellten des öffentlichen Diensts der Länder (Berlin, 14. Februar) Foto: Kay Nietfeld/dpa

Der Tarifkonflikt für rund eine Million Beschäftigte der Länder geht in die entscheidende Runde. Heute und morgen versuchen die Gewerkschaften und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), in Potsdam einen Kompromiss zu finden. GEW, GdP, IG BAU, ver.di und der Beamtenbund fordern Lohnerhöhungen im »Gesamtvolumen« von sechs Prozent. Die Partei Die Linke hält das für vollkommen richtig, ihre Mitglieder sind dieser Tage bei Warnstreiks oft anzutreffen. Doch darauf, dass sich die Landesregierungen mit Linke-Beteiligung in der TdL für Zugeständnisse einsetzen, sollten sich ver. di und Co. besser nicht verlassen.

»Wir unterstützen die Forderungen der Gewerkschaften nach Lohnerhöhungen und der Abschaffung sachgrundloser Befristungen ausdrücklich«, so der Linkspartei-Vorsitzende Bernd Riexinger in einer Mitteilung. Der öffentliche Dienst müsse »Vorbild in Sachen guter Arbeit und Ausbildung sein«. Ähnlich äußern sich etliche Landespolitiker der Partei, zum Beispiel in Hessen. Dort finden seit 2009 separate Verhandlungen statt, weil der damalige Ministerpräsident Roland Koch (CDU) dachte, so könnte er die Löhne am besten drücken. Das ging schief, der hessische Tarifvertrag entspricht weitgehend dem der anderen Bundesländer. Der gewerkschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion im hessischen Landtag, Hermann Schaus, plädierte deshalb dafür, »diesen Unsinn an Doppelarbeit endlich zu lassen und Hessen in die Tarifgemeinschaft der Länder zurückzuführen«. Die Gewerkschaftsforderungen nach insgesamt sechs Prozent mehr Geld seien »gerade mit Blick auf die sprudelnden Steuereinnahmen schlicht angemessen«.

Die Linke steht also hinter den Streikenden. Die ganze Linke? Leider nein. Denn von den Landesregierungen, an denen die Partei beteiligt ist, kommen andere Signale. So sprach sich Thüringens Finanzministerin Heike Tauber (SPD) für einen »moderaten Abschluss« aus. Angesichts des auslaufenden Solidarpakts und des »nötigen Schuldenabbaus« sowie steigender Ausgaben könnten die Forderungen der Gewerkschaften nicht erfüllt werden. Deren Umsetzung würde Thüringen jährlich 77 Millionen Euro für die Tarifbeschäftigten und weitere 96,6 Millionen Euro für Beamten und Pensionäre kosten, rechnete Tauber vor. »In der Summe sind das 174 Millionen Euro mehr im Jahr, die der Freistaat nicht stemmen kann.« Also trotz sprudelnder Steuereinnahmen kein Geld für ordentliche Löhne? Eine Zurechtweisung der sozialdemokratischen Ministerin durch den linken Landeschef Bodo Ramelow – einst selbst Gewerkschaftsfunktionär – war nicht zu vernehmen.

In Berlin – wo die Erinnerung an die rot-rote Tarifflucht des ehemaligen Senats noch allzu frisch ist – wollte sich die Regierung auf Nachfrage lieber nicht äußern und verwies statt dessen auf die Verhandlungsführer der TdL. Ebenso in Brandenburg, wo Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und sein Finanzminister von der Linkspartei, Christian Görke, erst kürzlich den sechsten Jahresüberschuss in Folge feierten. Dieser sei »keine schwarze Null, sondern ein rot-rotes Plus«. Auch hier will die Regierung das Geld aber lieber zur Schuldentilgung einsetzen als für eine angemessene Bezahlung der Landesbediensteten.

Statt auf linke Minister setzen die Gewerkschaften denn auch auf ihre eigene Kraft. In den vergangenen Wochen demonstrierten in allen Regionen Zehntausende, damit die Bezahlung in den Ländern nicht noch weiter hinter anderen Branchen zurückbleibt. Ab März liegt der Ländertarif durchschnittlich rund vier Prozent unter dem Niveau bei Bund und Kommunen. Seit der Jahrhundertwende sind die Gehälter in den Bundesländern laut ver.di um insgesamt 40,6 Prozent gestiegen, in der Gesamtwirtschaft aber um 44,8 Prozent.

Am heutigen Donnerstag werden erneut Beschäftigte vor dem Verhandlungslokal in Potsdam demonstrieren. Angekündigt haben sich auch mit einem Bus anreisende Auszubildende aus den nordrhein-westfälischen Unikliniken. Die angehenden medizinisch-technischen Assistenten, Diätassistenten, Physiotherapeuten und Logopäden wollen wie ihre Kollegen aus der Pflege endlich ebenfalls bezahlt werden. Bislang bekommen sie keinerlei Ausbildungsvergütung, obwohl sie während ihrer praktischen Einsätze voll mitarbeiten und Einnahmen für die Kliniken generieren.

Wegen der vielen Themen sind die Verhandlungen in Potsdam kompliziert und werden voraussichtlich bis Freitag nacht andauern. Dennoch ist eine Einigung eher wahrscheinlich. Denn keine Seite hat Interesse an einer Eskalation. Nach den wochenlangen – und teuren – Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst und bei der Post 2016 legen es die Gewerkschaften dieses Jahr nicht unbedingt auf einen längeren Arbeitskampf an. Und auch den Landespolitikern dürfte ein solcher im Wahljahr nicht gelegen kommen.