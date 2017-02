»Gläserner Passagier« wird Wirklichkeit

Namen, Kreditkartendaten, Essenswünsche - Flugpassagiere werden künftig detailreich durchleuchtet Foto: Edgar Su/Reuters

Unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung sollen auch in Deutschland ab dem kommenden Jahr die Daten von Flugreisenden gespeichert werden. Das Kabinett beschloss am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Er dient der Umsetzung einer EU-Richtlinie aus dem Frühjahr. Diese verpflichtet Fluggesellschaften, den 28 EU-Ländern ihre Passagierdatensätze – etwa Namen, Kreditkartennummern oder Essenswünsche – zu überlassen. Die Sicherheitsbehörden sind dann ermächtigt, diese zu überprüfen und auszutauschen.

»Terroristen und Schwerkriminelle machen nicht vor Grenzen halt. Um Straftaten zu verhindern oder jedenfalls aufzuklären, müssen wir daher wissen, wer wann die Grenzen des Schengen-Raumes überschreitet«, erklärte de Maizière am Mittwoch. Ursprünglich sollten nur Informationen von Flügen verarbeitet werden, die von Drittstaaten starten bzw. diese ansteuern. Nach Artikel zwei der EU-Richtlinie können die EU-Mitgliedstaaten diese Regelung aber auch »freiwillig« auf Flüge innerhalb der EU anwenden, wozu die Staaten offenbar auch bereit sind. De Maizière mahnte zugleich eine schnelle Realisierung des Gesetzes an: »Die Richtlinie wurde viel zu lange in der EU verhandelt. Jetzt haben wir im Interesse der Sicherheit bei der Umsetzung keine Zeit zu verlieren.«

Das EU-Parlament hatte im April vergangenen Jahres nach langem Widerstand der unter der Abkürzung PNR (Passenger Name Record) bekannten Speicherung von Fluggastdaten zugestimmt. Erklärtes Ziel ist es, Polizeibehörden bei der Verhinderung geplanter Anschläge oder anderer schwerer Straftaten zu unterstützen. Dazu dürfen die personenbezogenen Daten von Flugpassagieren sechs Monate lang gespeichert werden. Über diese Richtlinie wurde in der EU fünf Jahre lang gestritten. Der Widerstand gegen die Massenspeicherung bröckelte dann aber unter dem Eindruck von Anschlägen in Paris. (dpa/AFP/jW)