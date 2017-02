Hollahoppsa 1986! Silva stoppt Platini und Dr. Socrates schaut zu Foto: Charles Platiau/Reuters

Einen wunderschönen guten Morgen! Die WM 1986 in México war die vierte hintereinander, bei der Brasilien leer ausging. Dabei war ein Jahr zuvor Trainer Telê Santana in die Seleção zurückgekehrt. Bis zum Viertelfinale sah alles gut aus. Brasilien hatte alle Spiele gewonnen – ohne Gegentreffer. In Guadalajara gegen Frankreich zeigten die Stars von 1982 noch einmal ihr ganzes Können. Nach einer Warhol-Stunde brachte Careca Brasilien mit 1:0 in Führung. Platini glich kurz vor der Pause aus. Dabei blieb es auch nach 120 Minuten. Bats parierte gleich den ersten Strafstoß von Sócrates. Später verschoss Platini, aber Júlio César setzte seinen Schuss nur an den Pfosten. Brasilien war eliminiert und leitete endgültig eine radikale Kehrtwende ein. Das künstlerische Spielkonzept wurde für immer eingemottet und wich dröger Ordnung und Resultatsdenken. Ordem e Progresso, Ordnung und Fortschritt, wie es in der Nationalflagge vermerkt ist.

Bei der WM 1990 in Italien hieß der Trainer Sebastião Lazaroni. Er beging das Sakrileg, Brasilien das erste Mal überhaupt mit einem Libero und einer Fünferkette auflaufen zu lassen. Die Negierung der eigenen Wurzeln wurde immer mehr zum Programm. Brasilien kickte eine mausgraue Gruppenphase und traf im Achtelfinale auf Titelverteidiger Argentinien. Doch der wurzelbehinderten Seleção fehlte auch noch das gute alte Zielwasser. Ein magistraler Pass von Maradona, der mit gebrochenem Zeh spielte, erreichte Caniggia, der den Tormann umkurvte und Brasilien mit seinem Treffer nach Hause schickte. Wie es die Legende will, sollen die Kicker der Albiceleste dem Brazuca Branco zu trinken abgegeben haben. Darin war ein Schlafmittel, und Branco eierte anschließend wie auf Watte über den Platz.

Anstatt zu evolutionieren, verkümmerte und degenerierte der brasilianische Fußball rasant. Carlos Alberto Parreira perfektionierte diese balltreterische Selbstzerstümmelung bei der WM 1994 in den Vereinigten Staaten. Der Dreimaster um Mauro Silva, Mazinho und Dunga war ultradefensiv. Dunga wurde ein bisschen Auslauf gestattet, vor allem um Konterversuche durch taktische Fouls zu unterbinden. Zwar hielt Parreira mit Jorginho und Branco an der Tradition der offensiven Außenverteidiger fest, doch die Aufgaben auf dem Platz waren nun klar verteilt. Zinho organisierte das Spiel, Bebeto machte die Tore, und Romario war der beste Spieler der Welt. Das unansehnliche und torlose Finale gegen Italien, das Brasilien im Elfmeterschießen für sich entschied, zementierte diese neue Art Brasiliens, mit Antifußball erfolgreich zu sein.

Auch Felipe Scolari setzte bei der Asien-WM 2002 auf Ordnung und unerbittlichen Defensivgeist. Phantasie war nicht gefragt. Als Außenverteidiger hielt er an Cafú und Roberto Carlos fest, stellte aber drei Innenverteidiger dazwischen: Roque Júnior, Lúcio und Edmílson. Vor dieser Fünferkette agierten Gilberto Silva und Kléberson. Davor der Himmelsstürmer Ronaldinho Gaúcho; Ronaldo, dem seine übel zugerichtete Knie wie durch ein Wunder wieder gehorchten, sowie Rivaldo, der wohl entscheidende Faktor im Team Felipãos. Bis zum Finale gegen Deutschland stellten sich der Seleção keinerlei Hindernisse in den Weg. Die Teutonen hatten viele Ausfälle zu beklagen und waren über weite Strecken des Spiels weniger schlecht. Doch ein Fehler von Kahn, so groß wie der Zuckerhut, und der Opportunismus und das Talent Ronaldos beim Abschluss waren entscheidend für den fünften WM-Titelgewinn Brasiliens.

Seitdem hat sich viel getan, und der rein taktische Fußball ist längst Schnee von gestern. Realisiert haben die Brasilianer das noch immer nicht. Überdies fehlt es dramatisch an Talent. Die bevorstehende U-20-WM in Südkorea etwa wird nach 2013 (Neuseeland) zum zweiten Mal ohne Brasilien ausgetragen.