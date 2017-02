Kann es Nina (Wende Snijders) und Fernfahrer Matthias (Sascha ­Alexander Gersak) gelingen, echtes Vertrauen zueinander aufzubauen? »Die getäuschte Frau« Foto: zdf/© Viking Film/Frank van den Eeden

Gloria

Gloria ist 58 Jahre alt und geschieden. Die Kinder sind aus dem Haus, doch alleine will sie ihre Tage und Nächte nicht verbringen. Dem Alter und der Einsamkeit trotzend, tanzt sie voller Lebenslust auf Singlepartys und flirtet, was das Zeug hält. Als sie den sieben Jahre älteren Rodolfo kennenlernt, scheint sie endlich eine neue Liebe gefunden zu haben. Doch Rodolfo, seit einem Jahr geschieden, kann sich nicht endgültig von seiner Familie lösen. Exfrau und erwachsene Töchter bombardieren ihn rund um die Uhr mit Anrufen, fordern Fürsorge oder Geld ein, und Rodolfo gehorcht. Mal sehen, wen Sie in diesem wunderbaren Film lieber mögen. Mit Paulina García (Gloria), Sergio Hernández (Rodolfo). CHI/E 2013. Regie: Sebastián Lelio.

Arte, 20.15 Uhr

Münchner Runde

Zur Sache, Herr Seehofer!

Nun, das wäre ja ein revolutionäres Konzept bei diesem Mann. Wird aber schon nicht so hart kommen. Denn Moderator ist Sigmund Gottlieb.

BR Fernsehen, 20.15

Now & Then: Frauen im Pop

Was früher Eins Festival war, heißt jetzt One – na ja. Das Thema ist aber relevant: Wie man sich über Jahrzehnte in der Popmusik halten kann, hört Moderator Fritz Egner (!) etwa von Petula Clark. Sie steht seit mehr als 75 Jahren auf der Bühne. Fritz Egner seit 2.000 Jahren.

One, 21.00

Sacro GRA – das andere Rom

Der Grande Raccordo Anulare (GRA) ist eine knapp 70 Kilometer lange Ringautobahn, die um die italienische Hauptstadt Rom herumführt. Am Rande dieser Molochstraße leben Menschen, für die Modernität und Tempo keine Rolle spielen. Die großartige Dokumentation zeigt sieben von ihnen. I/F 2013. Regie: Gianfranco Rosi.

Arte, 22.00

Die getäuschte Frau

Spät, aber gut: Als der Fernfahrer Boris bei einem Unfall ums Leben kommt, gerät Ninas Welt aus den Fugen. Sie hat nicht nur den Verlust des Partners und des Vaters der gemeinsamen Tochter zu bewältigen, sondern muss auch erkennen, dass Boris jahrelang ein Doppelleben führte. Um dem Alltag zu entfliehen, taucht Nina in der Welt der Trucker unter, bis sie Matthias begegnet, der ihrem Leben wieder Halt geben könnte. Könnte. Mit Wende Snijders (Nina), Sascha Alexander Gersak (Matthias Fortun). D/NL/B 2015. Regie: Sacha Polak.

Arte, 23.30