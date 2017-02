Der Linksliberalismus in der Niederlage

Das Genre ist modernisiert (Timothy Spall als Hausherr Bill) Foto: © Oxwich Media Limited/ Adventure Pictures Limited

In ihrem Film »The Party« porträtiert Sally Potter eine Gruppe, die von den politischen Ereignissen des letzten Jahres besonders arg gebeutelt wurde: Linksliberale, die sich für fortschrittlich halten, andererseits für das verhasste »Establishment« stehen. Anlass der titelgebenden Party ist ein Karrieresprung der Gastgeberin Janet, die es zur Ministerin gebracht hat; zwar nur Schattenministerin, vermutlich der Labour Party, aber immerhin mit einer Ahnung möglicher Macht.

Die Festgesellschaft zerlegt sich im Eiltempo. Alles an dem Film ist sparsam kalkuliert: Küche und Wohnzimmer eines Hauses in London als Orte der Haupthandlung, Garten und Toilette als Ausweichräume für Zweiergespräche und fürs Kokainschnupfen. Gedämpftes Schwarzweiß fängt die Stimmung ein und erlaubt die Konzentration auf Sprache und Handlung. Der mit 71 Minuten kürzeste Film des diesjährigen Wettbewerbs ist dramaturgisch beeindruckend kalkuliert. Kein Satz, keine Einstellung ist überflüssig. Szenen heftiger Konfrontation wechseln auf solche Weise mit relativ ruhigen Gesprächen ab, dass die Spannung keinen Moment nachlässt.

Das liegt auch an einer Vielzahl überraschender Wendungen. Die letzte, schlaueste, vollzieht sich punktgenau mit dem letzten Wort und letzten Bild des Films. Vorausgegangene Ereignisse bekommen so eine weitere Bedeutung. Potter setzt auf Intelligenz und Denkfreude der Zuschauer, bedient sich dabei eines bürgerlich geprägten Genres. Der Ehrgeiz der Konversationskomödie ist – bis zum Boulevardtheater – die Entlarvung der kleinen oder größeren bürgerlichen Lügen. Dies geschieht einerseits im Einvernehmen mit dem Publikum, nach dem Grundsatz: Wir wissen ja alle, dass wir Schwindler sind. Andererseits erlaubt das Genre im besten Fall, besonders repressive Heucheleien als rückständig, sogar unmoralisch zu entlarven. So modernisiert sich das Bürgertum, bleibt – Einheit des Widerspruchs! – gefährlich und wird erträglicher; jedenfalls für diejenigen, die dazugehören.

Einen utopischen Gehalt hat die Konversationskomödie, insofern ihre Figuren schneller denken und besser formulieren als die Zuschauer. Sie sind damit das, was der Bürger im Existenzkampf gerne wäre; indem sie aber all diese Verhältnisse durchschauen, weisen sie auch schon über den bürgerlichen Existenzkampf hinaus. Eine unverzichtbare Rolle ist die des Zynikers, in »The Party« beeindruckend gegeben von Janets Freundin Alice, die mit ihren Spitzen allen anderen Figuren zusetzt. Ganz modern ist ihr Mann Gottlieb, ein von Bruno Ganz angemessen schleimig gespielter Esoteriker, der noch die größte Katastrophe als Chance anpreist und noch eine ärztliche Todesdiagnose nutzt, die »westliche Medizin« anzuprangern.

Es gibt noch ein lesbisches Paar, das sich nach einer Hormonbehandlung auf die Geburt von Drillingen freut, sowie als Außenseiter den kokainsüchtigen Banker Tom, der nur als Freund von Marianne, der Assistentin Janets, eingeladen ist; sowie Marianne, die abwesend zur Eskalation beiträgt. Nicht ohne Grund bringt Tom einen Revolver mit, der zuletzt zum Einsatz kommt.

Das Genre ist modernisiert. Gottliebs Heilwissen wird ebenso zur Zielscheibe der klugen Bosheiten von Alice wie das Getue einer »erstklassigen Lesbe und zweitklassigen Denkerin«. Das hat aber mit rechtslastigem Genderbashing nichts zu tun, immerhin wird die Angefeindete als Liebende gezeigt. Mehr und mehr rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob Janets erfolgreiches politisches Taktieren – ohne Rücksicht auf frühere Ideale und persönliche Umgebung – der richtige Weg war. »The Party« wurde vor dem »Brexit« und der Trump-Wahl konzeptioniert. Heute sieht man den Film aber als äußerst unterhaltsame Selbstbefragung des Linksliberalismus in seiner Niederlage. Dies spricht unbedingt für Sally Potter.