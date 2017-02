Illegitimer Zusammenschluss

US-Staatssekreätr Rex Tillerson (r.) mit dem neuen deutschen Außenminister Sigmar Gabriel am 2. Februar in Washington Foto: Joshua Roberts/Reuters

An diesem Donnerstag und Freitag kommen auf Einladung des Bundesaußenministeriums die Außenminister der G-20-Mitgliedstaaten im World Conference Center in Bonn zusammen. Dann wollen die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer unter anderem den G-20-Gipfel vorbereiten, der im Juli in Hamburg stattfinden wird. An der internationalen Zusammenkunft, bei der über eine langfristige Zusammenarbeit und nicht über tagespolitische Konflikte beraten werden soll, wird erstmals auch der neue US-Außenminister Rex Tillerson teilnehmen. Die Bundesrepublik hatte zum 1. Dezember des letzten Jahres offiziell die G-20-Präsidentschaft übernommen.

Gegen die Tagung wollen verschiedene linke Organisationen protestieren. So haben sich unter anderem Attac Bonn, das Netzwerk Friedenskooperative, die Bonner Jugendbewegung, die Antikapitalistische Aktion Bonn, das Erwerbslosenforum Deutschland, Linkspartei und DKP, sowie kurdische Organisationen zu einem »Bündnis gegen das G-20-Außenministertreffen« zusammengeschlossen. Nachdem die Bonner Polizei zuerst verhindern wollte, dass die Proteste in Hör- und Sichtweite zum Tagungsgebäude stattfinden, ruderte die Behörde nunmehr zurück.

»In dem zuvor geführten Gespräch gewannen wir den Eindruck, dass man die vor 25 Jahren abgeschaffte Bannmeile wieder in Bonn einführen wollte, damit die Außenminister völlig abgeschottet tagen können«, kommentierte Martin Behrsing, Demonstrationsanmelder und Sprecher des Erwerbslosenforums, den Sinneswandel der Polizei, in einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Erklärung.

Gerade »Vertreter von autoritären Staaten oder auch des rassistischen Präsidenten der USA, Donald Trump« sollten sehen, dass »wir mit deren Politik nicht einverstanden sind«, stellte Behrsing klar. Im Namen des Demonstrationsbündnisses bezweifelte er außerdem die Legitimation des G-20-Treffens und warnte vor der »bisherigen Politik der fortgesetzten Ausbeutung von Mensch und Natur, der Absicherung neokolonialer Herrschaft und der forcierten Militarisierung«. Daher werde in der für Donnerstag geplanten Demonstration vor allem die Außenpolitik der G20 angeprangert werden. Konkret kritisieren die G-20-Gegner die Zusammenarbeit mit der Türkei, ein Land, das sich zunehmend zu einer Diktatur entwickele und islamistische Milizen, darunter auch den »Islamischen Staat« (IS), unterstütze. Außerdem nehmen an der Tagung in Bonn auch Argentinien und Mexiko teil, »die eng mit rechtsradikalen Banden kooperieren«, monierte das Bündnis, welches sich für den sofortigen Abbruch »der diplomatischen Beziehungen und militärischen Zusammenarbeit mit IS-Unterstützern und Menschenrechtsverletzern wie der Türkei, Saudi-Arabien und Katar« stark macht.