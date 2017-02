Peugeot schielt nach Opel

Prophetisch? Ein Peugeot Pkw parkt im Oktober 2012 vor dem 2014 geschlossenem Opel-Werk in Bochum Foto: Ina Fassbender/Reuters

Zwei Problembären in gemeinsamer Höhle? Der deutsche Autohersteller Opel wechselt womöglich in französische Hände: PSA Peugeot Citroën prüfe den Kauf des Rüsselsheimer Konzerns, wie ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Paris mitteilte. Opel ist seit 1929 ein Tochterunternehmen des US-Autoherstellers General Motors (GM).

An dessen sogenanntem Europageschäft hat PSA nun Interesse. Dazu gehören neben der Adam Opel AG auch die britische Marke Vauxhall, deren Wagen seit längerem weitgehend baugleich mit den Modellen aus den Fabriken in Rüsselsheim, Kaiserslautern oder Eisenach sind. Opel hat an den drei verbliebenen Standorten in Deutschland rund 18.250 Mitarbeiter. Der vierte, das Werk in Bochum, war 2014 geschlossen worden; der Rechtsstreit darum ist bis heute nicht beendet.

»Seit 2012 gibt es zwischen General Motors und PSA eine Allianz, die drei Projekte in Europa umfasst«, fügte der Sprecher hinzu. In diesem Rahmen rechne man »zahlreiche strategische Initiativen zur Verbesserung der Rentabilität und der operativen Leistung« durch. Dazu gehöre auch »eine Annäherung an Opel und Vauxhall«.

Beide Unternehmen sind seit langem unprofitabel. GM hatte im vergangenen Jahr im Europageschäft ein Minus von 257 Millionen US-Dollar (gut 240 Millionen Euro) eingefahren. Opel-Chef Karl-Thomas Neumann machte dafür bei der Bekanntgabe der Zahlen vor rund einer Woche den geplanten Ausstieg Großbritanniens aus der EU und den Fall des britischen Pfundes verantwortlich. PSA musste noch 2012 vom Staat vor der Pleite gerettet werden. Seitdem hat nicht mehr die frühere Eigentümerfamilie Peugeot das Sagen, sondern Paris bestimmt weitgehend, wo es lang geht. Der Staat ließ nach einer Kapitalerhöhung 2014 den chinesischen Autobauer Dongfeng mit 12,7 Prozent mit ins Boot der Anteilseigner. PSA verkauft rund drei Millionen Fahrzeuge, Opel kommt auf etwa eine Million.

Die Opel-Betriebsräte kritisierten die Verkaufsgespräche. Es wäre eine beispiellose Verletzung sämtlicher deutscher wie europäischer Mitbestimmungsrechte, sollten sich die Meldungen bestätigen, erklärte am Dienstag der für die deutschen Opel-Werke zuständige IG-Metall-Bezirk Mitte in Frankfurt am Main. (AFP/jW)