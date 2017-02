Liebe in Freiheit

Warenhaus Liebe – da kommt noch was Besseres Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Liebe ohne Zwänge und Ängste ist eine schöne Idee. Aber wenn von »freier Liebe« die Rede ist, klingt das selten schön – ein bisschen nach »Freibier«. Oder, schlimmer noch, nach »vogelfrei«. Liebe zum Abschuss freigegeben, Feuer! Viel besser, moderner und weniger hippiemäßig ist es, von Freiheit in der Liebe zu sprechen. Passt schließlich auch zum Zerbröckeln überkommener gesellschaftlicher Moralvorstellungen. Aber auch hier kann der Freiheitsbegriff neoliberal – beispielsweise im Sinne der Datingsportale – umgedeutet werden. Hat die langweilige Institution der Ehe letztlich nur durch einen erweiterten freien Markt der Liebe Konkurrenz bekommen? Und wo ist dann die Freiheit in der Liebe geblieben? Das sind so Fragen in Elise Landschecks Feature »Warenhaus Liebe – Da kommt noch was Besseres« (NDR 2017; Ursendung Di., 20 Uhr, NDR Kultur). Später dann stimmt die Sendung »›Hyperbandrauschen‹ C-Base.fm mit Macro und Gast Josefine Matthey #61« (Di., 22 Uhr, Pi-Radio) auf die Premiere des Musicals mit dem interessanten Namen »Der Cybernachtstraum« ein. Aufgeführt wird das Stück des C-Atre Collectivdramas vom 23. bis 25.2. in der C-Base Berlin.

Nicht verpassen: »Inkasso Hasso – Heimat Europa verraten« (Mi., 8 Uhr, FSK). Das Feature beschäftigt sich mit dem aktuellen Zustand der EU und fängt dafür unter anderem die Stimmen von Georg Seeßlen, Jörg Kronauer und Tomasz Konicz ein.

Vom militärischen Zeitgeist sind zwei Polizistenentführer in Hugo Rendlers »ARD-Radio-›Tatort‹ 108: Volltreffer« (SWR 2017; Ursendung Mi., 20 Uhr, Bayern 2, Wdh. Fr., 22.30 Uhr, SWR 2, u. a.) beseelt. Das Stück spielt zwar in der Faschingszeit, das ist aber nur insofern wichtig, als die gekidnappten Kommissare in Kostümen stecken. Ansonsten wird kritisch auf paramilitärische Gruppen und den Schusswaffengebrauch bei der Polizei eingegangen. Nicht schlecht! Und Joseph Moncure March feiert dann »Das wilde Fest« (D-Radio 1997; Mi., 21.30 Uhr, D-Kultur), in der Hörspielversion seines 1928 erschienenen Skandalromans.

Um Personenkult geht es diese Woche gleich in zwei unbedingt hörenswerten Radiofeatures. Rafael Jové begibt sich anlässlich des Luther-Jahres auf die Spuren des antisemitischen und herrschaftsfreundlichen Reformators. Für »Luthers Lebensräume – Eine Reise ins Reformationsgedenken« (RBB/NDR 2017; Ursendung Mi., 22 Uhr, RBB-Kulturradio und MDR Kultur) hat er dabei gleichzeitig auch eine alte Vorlage reenactet. 1983 hatte nämlich schon mal ein gewisser Horst Krüger Luthers Wirkungsstätten abgeklappert. Christine Hamel ihrerseits nimmt die Hörer anlässlich des 100. Jubiläums der Oktoberrevolution mit nach Russland. Sie fragt in »Mapping Lenin – Eine Kartographie des neurussischen Zarenreichs« (BR 2017; Ursendung Sa., 13 Uhr und Wdh., So., 21 Uhr, Bayern 2) welchen Stellenwert Lenin im heutigen Russland hat. Dafür hat sie nicht nur zahlreiche kleinere und größere nach ihm benannte russische Orte besucht und dort Interviews mit den Einwohnern geführt. Sehr lustig, weil bildlich gut vorstellbar, ist auch ihr Besuch des Moskauer Lenin-Mausoleums, vor dem sie neben Lenin-Doubles auch solche von Stalin und Putin trifft. Den traurigen Kern dieser absurden Szenerie enthüllt Hamel gekonnt durch Gespräche: Lenin wurde weitgehend entpolitisiert, Stalin wird eher unkritisch gesehen, und Putin ist der Boss, der mit dieser historischen Rückendeckung die Größe Russlands im Jetzt verteidigt. »Mapping Lenin« ist eine hervorragende Dokumentation des neuen russischen Nationalismus. Ebenfalls als aktuelles Feature empfehlenswert: Beate Hinrichs »Nein heißt nein!« – Paradigmenwechsel im Sexualstrafrecht« (DLF 2017; Ursendung Fr., 19.15 Uhr, DLF). Zwei Hörspielursendungen noch zum Schluss: John Burnsides gruseliger schottischer Dorfkrimi »Coldhaven« (SWR 2017; Do., 22 Uhr, SWR 2) und Grace Yoons Inszenierung von Ilma Rakusas »Love After Love« (RBB/ORF 2017; Fr., 22 Uhr, RBB-Kulturradio), einem zugleich leichtfüßigen wie herzensschweren Trennungsstück.