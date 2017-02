Soffjets und Simpel

»Hochsitz des Volkes«: Fußballfans kratzen sich getarnt am Sack Foto: Jakub Wittchen

Russische Kultur ist in Polen nicht verboten. Auch der größte Russenhasser betont ungefragt, selbstverständlich sei zwischen Puschkin und Putin zu unterscheiden, Adam Michnik beispielsweise erzählt bei jedem seiner öffentlichen Auftritte, wie sehr er zu sozialistischen Zeiten trotz alles Bösen, was die UdSSR Polen angetan habe, die Lieder von Wladimir Wissotzki geliebt habe. Das polnische Verhältnis zu den »moskowitischen Freunden«, wie sie der Nationaldichter Adam Mickiewicz genannt hat, ist kompliziert.

In der Oper von Lodz wird in dieser Saison Peter Tschaikowskis »Eugen Onegin« gegeben. Eine musikalisch wie schauspielerisch ausgesprochen gelungene Interpretation, wären da nicht die seltsamen Einfälle des Regisseurs. Die ersten Szenen sind noch inszeniert in der Konvention, wie man sie aus Tschechow-Stücken oder Gorkis »Sommergästen« kennt: Datscha, Birken, Veranda, Korbstühle, die Damen in wehenden weißen Kleidern. Dass Olga einen fünfzackigen Stern als Backform für Kekse verwendet, hätte man fast übersehen. Aber warum läuft Onegin, nach der dichterischen Vorlage ein Petersburger Dandy, hier von der ersten Szene an kohlenstaubüberpudert herum, als käme er stracks aus den Bergwerken von Workuta?

Der V-Effekt ist gewollt. Den letzten Akt verlegt der Regisseur in die frühe Sowjetunion. Nicht nur eine Ballettszene, wo eine Horde schwarzbekittelter Rotgardisten die übriggebliebenen Gäste von Tatjanas Namenstagsball verprügelt und verjagt und anschließend unter dem Schwingen roter Fahnen die Möbel von der Bühne schleppt, ist frei erfunden. Tatjanas Vernunftehemann Gremin steckt die Regie in eine sowjetische Generalsuniform, und selbst im Salon seiner Frau schnallt er die Mauser nicht ab.

Die Trennung zwischen Tatjana und Onegin wird unter einer Replik der berühmten diagonalen Rednertribüne von El Lissitzky vollzogen. Lissitzkys Lenin-Silhouette und die kyrillische Aufschrift »Proletarii« (ja, was denn nun: »vereinigt euch« oder »trennt euch«?) thront beziehungslos darüber.

Im Programmheft bemüht der Regisseur ein apokryphes zehntes Kapitel des Puschkinschen Originals als Grundlage für seinen schöpferischen Umgang mit den verbleibenden neun. Von dem zehnten weiß zwar die internationale Literaturwissenschaft auch nicht mehr, als dass es nicht nur in Geheimschrift geschrieben gewesen sein soll, sondern auch noch vom Autor vernichtet worden sei. Doch das Fehlen solchen philologischen Materials spornt die Phantasie des Regisseurs erst recht an, und so wird Puschkins Abrechnung mit der romantischen Sentimentalität auf dem Lodzer Theater zu einer mit dem Unheil des Sozialismus. War der nicht auch irgendwie romantisch, mit »alles anders« und so? Und steckt nicht im Russen immer der Soffjet?

Was im Polen steckt, der die Kaczynski-Partei gewählt hat, weiß auch niemand so recht. Doch die tagesaktuelle Dramenproduktion bemüht sich. Wenn nicht um Aufklärung, dann um Veranschaulichung. So in zwei Inszenierungen, die in diesem Winter in Poznan laufen. Die eine heißt »Great Poland«, eine Hausproduktion des Stadttheaters und eigentlich eine Kabarettrevue. Vier weißgekleidete Figuren in wechselnden Rollen zeigen Szenen aus dem polnischen Alltagsleben. Von der Prozession bis zum Pauschalurlaub werden die Polen und ihre Gewohnheiten treffend und witzig karikiert. Der »traurige Herr Janusz«, eine Running-Gag-Figur, schlurft mit einer Plastiktüte in der Hand über die Bühne und muss sich von der Urlauberin »Frau Professor« anherrschen lassen, er solle sich endlich entschuldigen. Wofür? Er weiß es nicht, sie sagt es nicht, zum Schluss fragt er: dafür, dass es mich gibt? Genau. Eine herzlich belachte Schlusspointe, obwohl sie eigentlich gruselig ist. Polens Liberale verstehen tatsächlich bis heute nicht, wie große Teile der Gesellschaft ticken, die die kapitalistische Transformation, die für das neue Bürgertum eine Erfolgsstory gewesen ist, ganz anders sehen und ihrem demokratischen Überbau deshalb auch nicht weiter nachtrauern.

Das andere Stück nennt sich »Hochsitz des Volkes«, eine Anspielung auf die einstige Parteizeitung Tribüne des Volkes. Es ist von Wojciech Kuczok, einem Autor, der in seinem Prosaschaffen eher naturalistisch unterwegs ist. Hier aber steht unverkennbar Samuel Beckett Pate: Inmitten von stilisierten Birken (Achtung: Anspielung auf den Wald bei Smolensk, in dem 2010 die Präsidentenmaschine abgestürzt ist) kratzen sich Fußballfans auf ausgebauten Autositzen am Sack und trinken mit wilden Mädels Flaschenbier, während ihnen eine aufgedonnerte Reporterin irgendwelche halbwegs sinnvollen Äußerungen entlocken will und dann doch nur sich selbst filmt. Zwischendurch klettern alle mal auf einen Jägerhochsitz und irgendwann auch wieder herunter. Die Absurdität dieser Szenen erlaubt eine Prognose: Eine Intelligenz, die mit dieser Mischung aus Begriffslosigkeit und Verachtung auf ihre Zeitgenossen blickt, darf sich noch auf lange Jahre in der inneren Emigration gefasst machen. Fälle von Ausbruch zur Anpassung sind zu erwarten.