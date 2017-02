Deutsche Flüchtlingsabwehr

Der europapolitische Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, Andrej Hunko, veröffentlichte am Montag eine Pressemitteilung unter der Überschrift »Bundesregierung will Geflüchtete nach Ägypten zurückschieben«:

In Libyen kann die EU keine neue Regierung als Partner zur Migrationskontrolle aufbauen. Deshalb sollen die Nachbarländer zu den Wächtern der Festung Europa werden. Nachdem die Grenzüberwachung in Tunesien aufgemöbelt wurde, steht nun Ägypten im Fokus. Die Grenzagentur Frontex wird dabei zum Makler, die Geflüchteten zur politischen Manövriermasse.

Im Sommer unterzeichneten die deutsche und die ägyptische Regierung ein Sicherheitsabkommen. Das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei stationieren Verbindungsbeamte in Kairo. Die bereits bestehende Kooperation wird durch Ausbildungsmaßnahmen in Deutschland intensiviert. Die EU plant Verhandlungen über eine Migrationspartnerschaft. Die Entsendung eines Migrationsverbindungsbeamten ist nach einem ersten Treffen mit der EU-Grenzagentur Frontex in Vorbereitung. (...)

Die Regierungen in Ägypten und Tunesien sollen dazu bewogen werden, Lager einzurichten, in die auf dem Mittelmeer aufgegriffene Geflüchtete zurückgeschoben werden. Nach Berichten tunesischer Medien soll ein solches Lager an der Grenze zu Libyen entstehen. Die Bundesregierung will dafür das Prinzip der Nichtzurückweisung (»Non-Refoulement«) aufgeben. Geflüchtete würden dann nach Nordafrika zurückgeschoben. Diese Praxis ist illegal. Dagegen werden wir nicht nur politisch kämpfen, sondern uns notfalls auch vor Gericht zur Wehr setzen.

Am Mittwoch stimmt das Europaparlament über das Freihandelsabkommen CETA ab. Dazu erklärte ATTAC Deutschland am Montag:

Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC fordert die EU-Abgeordneten auf, am Mittwoch das geplante Freihandelsabkommen zwischen Kanada und der EU abzulehnen. »Nimmt das Europäische Parlament seine eigenen Maßstäbe ernst, muss es gegen CETA stimmen«, stellte Roland Süß von ATTAC Deutschland fest. »Mit CETA können ausländische Investoren nationale Gerichte umgehen. Damit erhalten sie eindeutig Rechtsprivilegien, die inländischen Investoren nicht gewährt werden. Genau das hat das EU-Parlament bei TTIP aber abgelehnt.« (…)

Rechtsgutachten bestätigen zudem, dass die in CETA gewährten Schutzstandards »der gerechten und billigen Behandlung« und »indirekten Enteignung« über das Niveau einer »Inländerbehandlung« hinausgehen – obwohl die Auslegungserklärung zu CETA Gegenteiliges behauptet. Auch eine Stellungnahme von 101 EU-Rechtsprofessorinnen und -professoren kommt zum Schluss, dass internationale Konzerne ihre Interessen so wie alle anderen vor ordentlichen Gerichten vertreten sollen und eine privilegierte Sonderjustiz für Konzerne unnötig und gefährlich ist. ATTAC warnt erneut eindringlich vor den zahlreichen Gefahren des Abkommens: »CETA gefährdet die heimische Landwirtschaft, öffentliche Dienstleistungen sowie Arbeitnehmerrechte, es bedroht Umwelt-, Sozial- und Lebensmittelstandards. Zudem sieht es die Einrichtung von demokratisch nicht kontrollierten neuen Institutionen wie des gemeinsamen CETA-Ausschusses vor. Damit beschneidet CETA die parlamentarische Souveränität und schwächt die Demokratie«, sagt Roland Süß.

Siehe dazu »CETA – Lesen und Verstehen« – die umfassendste internationale Analyse von CETA aus der Zivilgesellschaft: www.attac.de/ceta-lesen