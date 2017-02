Punchingball des Tages: EWE-Chef Brückmann

Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Auf wackeligen Knien wankt Matthias Brückmann. Gegen den Chef des Energiekonzerns EWE ermittelt die Oldenburger Staatsanwaltschaft. Im vergangenen Jahr hatte er die Buchhaltung beauftragt, 253.000 Euro an die Stiftung der ukrainischen Schwergewichtsboxer und Maidankämpfer Wladimir und Witali Klitschko zu überweisen. Gute Gelegenheit, die Firma im karitativen Glanz erstrahlen zu lassen. Die Klitschko-Foundation lässt nach eigenen Angaben in der Ukraine »Kinderträume wahr werden«. »Wir veranstalten Charity-Konzerte und Picknicks, führen Geldtransfers aus, geben Almosen und dokumentieren in sozialen Netzwerken«, erklärte die Stiftung zum Jahreswechsel.

Doch die »Investition« ging für Brückmann nach hinten los. Es sei ausgemacht gewesen, dass im Gegenzug der jüngere Klitschko sich in Oldenburg im Ring vermöbeln lasse. EWE hätte den Boxkampf vermarkten können. Die Klitschkos erklärten hingegen, die Spende sei an keinerlei Gegenverpflichtungen geknüpft gewesen. Der ältere Klitschko, Witali, genannt »Doktor Eisenfaust«, regiert Kiew und ist Vorsitzender der Partei des Präsidenten »Block Poroschenko«, will von solchen Flausen nichts wissen: »Meine Verwaltung arbeitet sauber, das Geld der Bürger bleibt nicht in irgendwelchen Taschen von korrupten Offiziellen hängen.« Dem Boulevardblatt Bild teilte er überfroh im Dezember mit: »Endlich kommen Investoren«.

Dumm auch, dass Brückmann nicht den Aufsichtsrat gefragt hatte, der den Deal hätte absegnen müssen. Die Spitze des Gremiums empfahl jüngst die Abberufung Brückmanns. Der kündigte an, das Geld aus eigener Tasche zu zahlen. Derzeit lässt er sein Amt ruhen. Wegen des Anfangsverdachts der Untreue sei zudem gegen einen weiteren Verantwortlichen des Oldenburger Unternehmens ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, sagte ein Sprecher am Montag.