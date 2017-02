: Flächen bleiben in der Hand großer Anleger

Foto: Stefan Sauer/dpa

Ein Ende mit Schrecken gab es im vergangenen Sommer für rund 20.000 Anleihegläubiger, die ihr Geld der KTG Agrar SE gegeben hatten. Der börsennotierte Konzern hatte seine Expansion mit Anleihen in Höhe von insgesamt 392 Millionen Euro finanziert – und musste im Juli 2016 Insolvenz anmelden (jW berichtete). Zeitweilig hatte das verschachtelte Firmengebilde von Siegfried Hofreiter, Gründer und langjähriger Chef, 46.000 Hektar unterm Pflug, davon rund 30.000 in Ostdeutschland.

Inzwischen haben die verbliebenen Immobilien und Ländereien im Zuge des Insolvenzverfahrens größtenteils den Besitzer gewechselt. Landwirte aus der Umgebung der zahlreichen Tochtergesellschaften in Ostdeutschland kamen dabei nicht zum Zuge – was in der Politik erneut eine Debatte darüber auslöste, ob das geltende Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG) nicht dringend einer Reform bedürfte, um künftig eine derartige Konzentration des Besitzes von Agrarland in wenigen Händen zu verhindern.

Der Hintergrund: Nach dem GrdstVG bedarf der direkte Erwerb von landwirtschaftlicher Nutzfläche der Erlaubnis durch die zuständige Behörde. Dagegen ist die Übernahme der Mehrheit der Geschäftsanteile an einem Betrieb nicht genehmigungspflichtig. Dies wird von Fachleuten als eine der Ursachen für die wachsende Zahl von Betriebsübernahmen durch Kapitalanleger und überregional aktive Holdings angesehen.

Die deutschen Landwirtschaftsbetriebe der KTG Agrar gingen im September bis auf zwei Ausnahmen an die Gustav-Zech-Stiftung mit Sitz in Liechtenstein. Die gehört der Bremer Unternehmerfamilie Zech, deren Konzern u. a. in den Bereichen Bau, Projektentwicklung tätig ist. Bereits 2015 hatte der Versicherungskonzern Munich Re dem damals schon angeschlagenen Hofreiter-Imperium 2.400 Hektar Ackerland in Brandenburg abgekauft, wie unter anderem die Süddeutsche Zeitung (1.12.2016) berichtete. Durch diverse Tricks wurde auch diese Transaktion als nicht genehmigungs- und nicht grunderwerbssteuerpflichtige Übernahme der Mehrheit der Geschäftsanteile gestaltet.