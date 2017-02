Bei sengender Hitze und starkem Wind sind mehrere Buschbrände im Südosten Australiens außer Kontrolle geraten. Die Flammen zerstörten im Bundesstaat New South Wales zahlreiche Häuser, Landwirte verloren ganze Viehherden. Das Dorf Uarbry etwa 350 Kilometer nordwestlich von Sydney brannte fast vollständig nieder, wie die lokale Feuerwehr am Montag mitteilte. In der Gegend herrschten am Wochenende Temperaturen um 45 Grad Celsius. Den Angaben nach kämpfen seit Freitag bis zu 2.500 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Am Montag loderten bis zu 70 Brände.(dpa/jW)