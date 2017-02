Alle haben alles richtig gemacht

Nach der Sitzung ist vor der Sitzung: Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) verlässt den Innenausschuss, 13. Februar, Berlin Foto: Christian-Ditsch.de

Der Innenausschuss des Bundestages hat mit der Befragung der Spitzen der deutschen Sicherheitsbehörden zu Behördenpannen im Fall des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri begonnen, der am 19. Dezember auf einem Berliner Weihnachtsmarkt zwölf Menschen ermordet haben soll. Auch der nord­rhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) und der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) sollten bei der nichtöffentlichen Sitzung am Montag in Berlin Rede und Antwort stehen.

Auf der Zeugenliste standen der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen und BND-Präsident Bruno Kahl. Die Abgeordneten wollten auch den Präsidenten der Bundespolizei, Dieter Romann, Generalbundesanwalt Peter Frank sowie die stellvertretende Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Uta Dauke, anhören.

Die Welt berichtete am Montag, dass der Verfassungsschutz keinen Anlass gesehen habe, Amri zu überwachen. In einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion heißt es, der Verfassungsschutz sei nicht aktiv geworden, da die zuvor durchgeführten polizeilichen Maßnahmen »keine oder nur wenige Erkenntnisse im Sinne des gegen Amri bestehenden Verdachts erbrachten«. Das Bundesamt für Verfassungsschutz habe »in Absprache mit den beteiligten Behörden auf eigene operative Maßnahmen verzichtet«.

»Es sind noch längst nicht alle Fragen beantwortet«, kommentierte die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Ulla Jelpke, den Verlauf der Sitzung am Montag gegenüber jW. »Sämtliche Behördenvertreter, die wir heute gehört haben, neigen dazu, ihr eigenes Verhalten zu rechtfertigen. Eigentlich haben alle immer alles richtig gemacht, so die Botschaft. Dadurch wird verschleiert, welche Behörden aus welchen Gründen Informationen über den späteren Attentäter zurückhielten, Hinweisen nicht nachgingen oder zu Fehleinschätzungen gelangten.« (dpa/AFP/jW)