Der Markt? Nicht vertretbar

Ob sie wohl allein auf Station ist? Eine Krankenschwester steht in der Notaufnahme einer Klinik (27. Juli 2016) Foto: Friso Gentsch/dpa

Im Jahr der Bundestagswahl nimmt die Diskussion über personelle Mindeststandards in den Krankenhäusern Fahrt auf. Im Saarland – wo schon am 26. März ein neuer Landtag gewählt wird – hat Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) versprochen, beim Pflegepersonal ab 2018 verbindliche Vorgaben zu machen. Schützenhilfe kommt von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Eine in ihrem Auftrag erstellte Studie belegt: International sind solche Regeln keine Seltenheit.

Die meisten Krankenhausbetreiber halten gesetzliche Personalvorgaben für Teufelszeug. »Der Personalbedarf lässt sich nicht normativ festlegen und ist von vielen nur vor Ort einschätzbaren Bedingungen abhängig und kann deshalb nur eigenverantwortlich in den Krankenhäusern festgelegt werden«, behauptete die Deutsche Krankenhausgesellschaft schon 2015. Dabei zeigt ein Blick auf die Erfahrungen anderer Länder, dass staatliche Regeln sehr wohl umsetzbar und sinnvoll sind.

Michael Simon von der Hochschule Hannover und Sandra Mehmecke von der Medizinischen Hochschule Hannover listen in ihrer Untersuchung mehr als 20 Staaten oder Teilstaaten auf, in denen Krankenhäuser personelle Mindeststandards erfüllen müssen. Darunter Kalifornien, wo per Gesetz festgeschrieben ist, wie viele qualifizierte Pflegekräfte für wie viele Patienten zur Verfügung stehen müssen (»Nurses-to-Patient Ratios«). So beträgt das Verhältnis auf Intensivstationen eins zu zwei, in OPs eins zu eins und auf Normalstationen eins zu fünf beziehungsweise eins zu vier. Ähnliche Regelungen gibt es in einigen anderen US-Bundesstaaten und in Australien.

Die Autoren betonen, es handele sich um »Mindestanforderungen an die Personalausstattung, die nicht unterschritten werden dürfen«. Zugleich seien die Einrichtungen verpflichtet, den individuellen Pflegebedarf der Patienten zu ermitteln und entsprechend mehr Pflegekräfte einzusetzen.

Während die Besetzung des Pflegepersonals in Kalifornien und beispielsweise Massachusetts per Gesetz festgeschrieben ist, regeln dies in Australien größtenteils Tarifverträge. Allerdings werden dort mehr als 90 Prozent der Krankenhäuser von den Bundesstaaten betrieben – anders als in Deutschland, wo sich neben vielen öffentlichen und freigemeinnützigen Trägern auch private Konzerne bedeutende Teile des Krankenhauswesens unter den Nagel gerissen haben. »Nach australischem Vorbild eine vollständige und einheitliche Regulierung über tarifvertragliche Vereinbarungen zu erreichen, dürfte in Deutschland sehr schwierig sein«, geben die Forscher deshalb zu bedenken. Sie plädieren statt dessen für gesetzliche Vorgaben.

Der internationale Vergleich zeige den dringenden Handlungsbedarf, kommentierte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler die Studie. »Darauf zu setzen, dass Markt und Wettbewerb es irgendwann schon richten werden, ist angesichts der Lage nicht mehr vertretbar.« Sie verwies auf die Ergebnisse einer ver.di-Erhebung im Nachtdienst. Demnach mussten in einer Nacht bundesweit rund 17.000 Pflegekräfte rund 324.000 Patienten versorgen. Auch in Deutschland sei die Einführung einer gesetzlichen Personalbemessung überfällig.

Unter Druck stehen Politiker und Krankenhausbetreiber im Saarland, wo ver.di alle 21 Kliniken zu Tarifverhandlungen über Entlastung aufgefordert hat. Noch vor dem ersten Warnstreik am 23. Januar kündigte die dortige Gesundheitsministerin an, im Krankenhausplan ab 2018 verbindliche Vorschriften für die Besetzung des Pflegepersonals festzulegen (siehe jW vom 24. Januar). Und selbst die Saarländische Krankenhausgesellschaft stimmte in einer gemeinsamen Erklärung mit der Ministerin und ver.di der Formulierung zu: »Es muss finanziellen Spielraum geben für eine deutlich bessere Personalausstattung, die eine adäquate Personalbesetzung auf Normalstation, Intensivstation, im OP und im Nachtdienst sowie verlässliche Dienstpläne und die Einhaltung der Pausenregelung ermöglicht.« Dafür wollen die Krankenhausträger und das Ministerium nun sogar zu einer gemeinsamen Demonstration mit ver.di am 8. März in Saarbrücken aufrufen.