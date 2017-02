Nachschlag: Komische Stille

Karakkosch in der Nähe von Mossul, 7. Februar: Nach der Vertreibung des »islamischen Staats« durch die irakische Armee Foto: REUTERS/Muhammad Hamed

Die Moderatorin fragt, warum über den Krieg in Mossul in »unseren« Medien »erstaunlich« wenig berichtet wird. Der freie ARD-Korrespondent Martin Gerner, der kürzlich zweimal vor Ort war, wundert sich auch über die »komische Stille«. Immerhin gehe es laut UN um die größte Militäroperation in einer Millionenstadt seit Jahrzehnten. Dennoch habe er z. B. auf zeit.de und spiegelonline.de jetzt dazu nur Meldungen aus dem Jahr 2016 gefunden. Er nennt zwei Gründe: Zum einen weigere sich die irakische Armee öfter, ausländische Journalisten zuzulassen. Merkwürdigerweise gebe es aber dagegen keinen Protest. Verwunderlich sei auch, wie wenige Kollegen überhaupt dort seien. Zweitens: Die ARD habe z. B. ihr Studio von Amman nach Kairo verlegt, von wo die Beobachtung der Region schwieriger sei. Die alternativen, etwa kurdische Medien sind für ihn kein Ersatz.

Das Schweigen ist beredt: In Mossul bombardieren die »Guten« – da herrscht in Unisono-Medien Ruhe –, in Aleppo waren es »Verbrecher«. (asc)