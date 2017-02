Zeitung fürs Leben

Zu jW vom 4./5. Februar: »Gemeinsam ­kämpfen und feiern!«

Damals – 1947 – war ich noch Kriegsgefangener in Gomel (Belarus). Wir kriegten zwar – oft mit erheblicher Verspätung – deutsche Zeitungen (ich erinnere mich an den Nachtexpress und die Tägliche Rundschau), aber die Junge Welt war nicht dabei. Wahrscheinlich war sie noch zu neu; auf jeden Fall war sie noch nicht das Zentralorgan der FDJ. Dafür kriegten wir den Start.

Übrigens waren die deutschen Zeitungen nicht sehr beliebt; aus ihnen gedrehte Papyrossi flammten bei jedem Zug hell auf, man konnte nicht vernünftig rauchen. Die Nachrichten für deutsche Kriegsgefangene wurden in Moskau auf russischem Papier gedruckt und eigneten sich besser zum Zigarettendrehen. Weihnachten 1947 kam ich nach Hause, suchte mir eine Arbeit, wurde von meinen Kollegen zuerst zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt und dann zur Ausbildung als Neulehrer geschickt – »delegiert«, hieß das damals. Während der Ausbildung wurden wir über den Lehrgang mit Tageszeitungen versorgt, und dabei war denn auch die Junge Welt. Der Kursus dauerte elf Monate, und so war ich denn mit Beginn des Jahres 1950 mit 21 Jahren Lehrer in einem kleinen Harzdörfchen. Da brauchte ich natürlich eine eigene Zeitung – eine Zeitung, die meinem Alter entsprach –, und das wurde dann die Junge Welt. Ja, und sie ist neben anderen Blättern bis heute meine Zeitung geblieben – meine und dann auch 40 Jahre lang die meiner Kinder. Sie hat mit mir und bei mir die sogenannte Wende überlebt, und wenn sie in diesem Jahr ihren 70. feiern kann – dann bin ich immerhin 68 Jahre dabeigewesen. Weiter so! Ihr überlebt mich doch sicher auch noch … Einer Eurer (vermutlich?) ältesten und längsten Leser.

Siegfrid Petersen, Velten

Geschminkte und Ungeschminkte

Zu jW vom 30. Januar: »We shall overcome«

Sehr richtig schreibt Knut Mellenthin, dass die deutsche Linke das Bündnis mit den »Nachdenklichen und Widerständlerischen« in den USA »ausdrücklich, unmissverständlich und möglichst laut« erneuern sollte und erinnert an den Protest gegen den Vietnamkrieg. Nun ist Trump aber nicht der Vietnamkrieg, und die »Anzeichen von Größenwahn« teilt er sicher auch mit anderen US-Präsidenten. Was er zeigt, mehr als andere vor ihm, ist das ungeschminkte Gesicht des Imperialismus, seiner Barbarei und Niedrigkeit, und die Vergleiche mit Caligula, Hitler und Richard III., die mir auch von aufgeklärten US-Stimmen in den letzten Wochen ins Haus geflattert sind, legen die Gefahr nahe, dass der (berechtigte) Hass gegen die Niedrigkeit nicht nur »die Züge verzerrt« (wie Brecht befürchtete), sondern, was schlimmer ist, gegen ihre geschminkten Gesichter blind macht. Neulich las ich, dass sich auf einer Anti-Trump-Demo John Kerry zu Angela Davis gesellte. Wenn dies stimmt, ist es ein Symptom dessen, was zu befürchten ist. Unter dem weiten Mantel der »Liberal democracy« in den USA sammeln sich eben nicht nur linke Radikale und Rebellen, sondern auch die Clintons, Obamas und andere vermeintlich demokratische Kriegsverbrecher – die geschminkten Gesichter der Barbarei.

Thomas Metscher, per E-Mail

Lehre von Dresden

Zu jW vom 8. Februar: »Pogromstimmung in Dresden«

Warum fällt es vielen Nazigegnern nur so schwer, eine ordentliche Erklärung zum 13. Februar abzugeben? Das kann doch nicht so kompliziert sein: Dresden war weder Opferstadt noch Täterstadt. Städte sind keine Opfer oder Täter, das sind immer Menschen. Und in Dresden lebten 1945 höchst unterschiedliche Menschen: faschistische Schwerverbrecher und Unternehmer, die prächtig am Krieg verdienten, neben unschuldigen Kindern, kleinen Nazifunktionären und Antifaschisten; Leute, die dem braunen Gesindel auf den Leim gegangen waren, und Leute, die gegen ihren Willen in deren Dienste gepresst wurden. Die kann man nicht alle in einen Topf werfen und zu einem völkischen Brei verrühren.

Denn was zeigt die Vernichtung von Dresden? Die Hauptschuldigen und Gewinner am Krieg wohnten auf dem Weißen Hirsch, der fast nichts abbekam. Sie sahen zu, wie den kleineren Leuten – Schuldigen und Unschuldigen – das Haus über dem Kopf zerbombt wurde. Das aber ist das Wesen des Krieges: Die kleinen Leute müssen nicht nur den Dreckskrieg für die Großen, die in Sicherheit sitzen, führen und alles Leid tragen (und bei anderen verursachen). Wenn der Krieg schiefgeht, dürfen sie auch fast allein die Suppe auslöffeln! Das war so, und das ist so, und das wird sich auch nicht ändern.

Und daher lautet die Lehre von Dresden: Fallen wir all denen in den Arm, die heute schon wieder nach Krieg blöken. Fallen wir denen in den Arm, die einen Krieg auch gegen Russland wollen! Denn diese Leute haben mit Sicherheit schon ihren Privatbunker oder ihr Überseedomizil. Und Dresden wird nach diesem Krieg so aussehen, dass der Anblick von 14. Februar 1945 als hübsch gelten wird. Das ist die Erklärung, die ich abgeben würde.

Peter Andreas Schöbel, per E-Mail

Einbeziehung von Betroffenen

Zu jW vom 6. Februar: »›Haben mit ­Bauchschmerzen zugestimmt‹«

Danke für das Interesse. Auffallend ist, dass der Redakteur nicht einmal nachfragt, ob Michael Fleischmann als Vertreter der Linksfraktion vor seiner Zustimmung sich auch mit den Betroffenenselbstorganisationen zusammengesetzt hat oder ob er autokratisch über die Betroffenen hinweg agiert! Das ist eine wesentliche, demokratiepolitische Grundsatzfrage. Sogar die ILO-Empfehlung über den nationalen Basisschutz verlangt die Einbeziehung der Betroffenenselbstorganisationen! Von einer »linken« Zeitung erwarten wir uns da schon einen kritischeren Zugang! Nichts für die Erwerbslosen ohne die Erwerbslosen!

Martin Mair, Aktive Arbeitslose Österreich