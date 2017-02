Leser, Schreiber, Revolutionär

Professor war Helmut Dahmer nur im Nebenberuf Foto: Susi Anderle

Früher befand sich die Frankfurter Schule an der Technischen Hochschule Darmstadt. Etwas mehr als drei Jahrzehnte, von 1967 bis zum Anfang der Nullerjahre, war sie am Institut für Soziologie angesiedelt. Die Frankfurter Schule, die auch Kritische Theorie genannt wird, war sozusagen umgezogen, jedenfalls die, die sich an Max Horkheimers Programm von 1937 orientierte, »dass die Möglichkeiten des Menschen noch andere sind, als im heute Bestehenden aufzugehen, andere als die Akkumulation von Macht und Profit«. In Frankfurt selbst hielt man davon nicht mehr soviel, seit dem Ende der 60er Jahre war man dort mit Jürgen Habermas auf der Suche nach der »idealen Sprechsituation« und anderen affirmativen Abenteuern im Bestehenden.

In Darmstadt gab es vier Professoren und eine Professorin, alle hatten bei »den Frankfurtern«, wie man hier die Kritische Theorie von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno nannte, studiert. Mit quantitativer Sozialforschung, dem empiristischen Tandaradei der Mainstreamsoziologie, wollten sie sich keinesfalls beschäftigen. Und auch nicht mit der Systemtheorie von Niklas Luhmann, dem kafkaesken Humoristen der Verwaltungswissenschaftler, der damals als wichtigster Soziologe galt. Und von Jürgen Habermas wurden nur die Texte gelesen, die er vor seiner »kommunikationstheoretischen Wende« verfasst hatte. Das Gegenprogramm hieß Hegel, Marx und Freud, grob gesagt. Frankfurter Schule, Old school.

Türen öffnen

Der brillanteste Kopf unter den Darmstädter Professoren war Helmut Dahmer. Seine Kollegen waren auch sehr gut, wirkten aber teilweise kurios. Der eine kreiste mitunter schier endlos, wie ein Flugzeug, das nicht landen kann, über nicht lösbaren Problemen wie dem, warum er immer noch Mitglied in der SPD ist, auch wenn alles dagegen spricht. Der andere sagte in einem Satz mindestens zwanzigmal »sozusagen«.

Dahmer dagegen hielt seine Vorlesungen frei, ohne Manuskript, druckreife Sätze mit originellen Pointen. Das Problem bei ihm in den Seminaren war höchstens, dass er zuviel wusste. Das wirkte erst mal einschüchternd. Bis man verstand, dass er gar nicht arrogant, sondern sehr entspannt war. Er machte die Studenten darauf aufmerksam, dass die ganzen Denkschulen, mit denen sie in ihrem Studium konfrontiert waren, auch Türen hatten, um sie zu verlassen: Man kann von einer Schule in die nächste wechseln oder einfach mal rausgehen, um frische Luft zu tanken. Auch vertrat er die Ansicht, dass man mindestens 20 Semester studieren müsste, um etwas mitzukriegen.

Heute wird Helmut Dahmer 80 Jahre alt. Er lebt seit 15 Jahren in Wien und ist aktiv wie eh und je. Unter anderem beschäftigt er sich mit der Neuedition seiner Bücher. Aufsätze und Artikel werden sowieso verfasst. Professor war Dahmer eigentlich nur im Nebenberuf. In der Hauptsache war und ist er Leser, Schreiber und Revolutionär. Und zwar einer von denen, mit denen man sich an einer Haltestelle verabredet, und dann steht er da, mit aufgeschlagenem dicken Buch unter der Laterne, weil ihm sonst langweilig ist.

Feder und Schwert

In den sechziger Jahren war er einer der wichtigen Leute im Frankfurter SDS. Er leitete Arbeitskreise zu Karl Korsch und Rosa Luxemburg und entwickelte für die Jugend der damals noch linken IG Chemie ein neuartiges Bildungsprogramm. Am stärksten faszinierte ihn Leo Trotzki, für ihn ein »Mann der Feder und des Schwerts«, der in der Lage war, über seine eigene Rolle und die seiner politischen Freunde wie Gegner in der Geschichte nachzudenken – eben weil sie in diese mit der Oktoberrevolution auf sensationelle Weise eingegriffen hatten.

Dass man Trotzkis Schriften auf deutsch lesen kann, ist Dahmer zu verdanken. 1965 schrieb er die Einleitung zu einem Reprint von »Permanente Revolution«. 1971 überredete er den Fischer-Verlag, in zwei Bänden Trotzkis Schriften über Deutschland rauszubringen, zu denen er ganz hervorragende Erklärungen und Anmerkungen schrieb, wie auch zu den »Denkzetteln«, eine 1981 bei Suhrkamp erschienene Anthologie mit Auszügen aus Trotzki-Texten, die 2010 von einem kleinen Wiener Verlag neu aufgelegt wurde. Ende der 80er Jahre überzeugte er den Millionenerben Jan Philipp Reemtsma, eine Redaktionsgruppe mit Angestellten, Büro und allem Drum und Dran zu finanzieren, um Trotzkis Schriften herauszugeben. Es erschienen sieben Teilbände, drei sind immer noch in Vorbereitung, weil Reemtsma seine Unterstützung wieder entzog, da er andere Dinge wichtiger fand und er mit seiner eigenen politischen Vergangenheit immer weniger anfangen konnte. »Vertraut auf die eigene revolutionäre Kraft«, hatte Trotzki 1917 im Sowjet von Petrograd gefordert.

Allerdings war die Zahl der Trotzkisten in Deutschland, anders als in Frankreich und England, sehr überschaubar. Es war die kleinste Richtung der kommunistischen Bewegung. Auch wenn sie den Realsozialismus ablehnte, machte ihr der Antikommunismus als bundesdeutsche Staatsdoktrin genauso zu schaffen wie der DKP und den Maoisten. Bis zur Gründung der GIM (Gruppe Internationaler Marxisten) 1969 gab es in Westdeutschland vielleicht zwei Dutzend Veteranen wie Georg Jungclas oder Jakob Moneta, die Dahmer einluden, sich ihre Archive anzuschauen. Mehr als 600 Mitglieder wurden es dann auch nicht in der GIM, die im internationalen Trotzkismus der Richtung von Ernest Mandel zuneigte. Im Mikrokosmos der sich auf Trotzki berufenden bundesdeutschen Organisationen war sie die am meisten intellektuell anregende und vielgestaltige.

Pseudonatur und Kritik

Analysierte Trotzki für Dahmer »die politische Situation stets in praktischer Absicht, das heißt, seine Diagnose führte zu Interventionsvorschlägen oder Handlungsanweisungen für bestimmte Gruppen und Organisationen, die auf der Suche nach einem Ausweg waren«, so beschäftige sich Dahmer selbst vorrangig mit »Pseudonatur und Kritik«, so Titel eines Suhrkamp-Bands von ihm, der 1994 erschien und 2013 im Westfälischen Dampfboot wiederaufgelegt wurde. Dahmer geht es um die Verknüpfung der Marxschen Kritik der Politischen Ökonomie mit der Freudschen Kulturkritik. Solange die Individuen die gesellschaftlichen Zwänge nicht als solche erkennen, sondern sie als Naturgewalten, das heißt, als Pseudonatur fürchten, werden sie diesen nicht entrinnen können, weder als psychisch angeknackste Einzelne noch als politische Aktivisten.

Und das gilt auch für Psychoanalytiker, vor allem dann, wenn sie darauf bestehen, dass Psychologie eine Naturwissenschaft sei, freischwebend ohne politische Kontexte. Dahmer arbeitete über die Freudsche Linke (beispielsweise Wilhelm Reich oder Erich Fromm) und war von 1968 bis 1992 leitender Redakteur der Psyche, die sich an therapeutische Praktiker wie an sozialwissenschaftlich interessierte Intellektuelle richtete und mit einer Auflage von 7.500 Exemplaren ziemlich erfolgreich war. Bei vielen Praktikern entfachte er Anfang der 80er Jahre einen Sturm der Entrüstung, als er zwei bahnbrechende Aufsätze zum Thema »Psychoanalyse unter Hitler« veröffentlichte. Darin erinnerte er daran, wie schnell die deutschen Psychoanalytiker jüdische und linke Kollegen aus ihrem Verband geschmissen hatten, kaum dass die Nazis regierten. Und wie Carl Müller-Braunschweig, eine ihrer Führungsfiguren sowohl vor als bezeichnenderweise auch nach dem Krieg, sich den Nazis an den Hals geworfen hatte. Daran wollte die »Zunft«, die sich mit Erinnerung beschäftigt, nicht erinnert werden.

Wenn die Psychologie politisch ernst genommen werden möchte, muss sie sich aber mit solchen Fragen beschäftigen. Wie auch die Soziologie, die für Dahmer vorrangig eine Krisenwissenschaft ist. Leider wollen die »Soziologen (wie andere Spezialisten) immer mehr von immer weniger (Wichtigem) wissen«, wie Dahmer 2001 konstatierte, denn die »Soziologen der reichen Länder beschäftigen sich vorwiegend mit den Veränderungen der Lebensstile von ihresgleichen«. 1937 hatte Max Horkheimer über die Kritische Theorie geschrieben, sie ziele »nirgends bloß auf Vermehrung des Wissens ab, sondern auf die Emanzipation des Menschen aus versklavenden Verhältnissen«.