Die Berlinale findet ja vor allem um den Potsdamer Platz herum statt, in einer menschenfeindlichen Glas-, Beton- und Multiplexhölle also, an der Albert Speer seine helle Freude gehabt hätte. Umso erfreuter ist man, an solchem Orte der sozialistischen Architektur von Samuel Bickels ansichtig zu werden, die gleich viel Wärme wie Verbindlichkeit ausstrahlt. Zu sehen ist sie in Heinz Emigholz’ Film »Bickels [Socialism]«. Dort geht es zu wie in Opas Diashow. Alle drei, vier Sekunden gibt es ein anderes Bild. Doch während Opa alles kommentieren muss (»Hier seht ihr Oma am Strand. Und das ist unser zugelaufener Kater«), sprechen Emigholz’ Innen- und Außenansichten für sich. Sprechende Köpfe, wie sie für Dokumentarfilme typisch sind, gibt es nie. Gäbe es sie, würden sie vielleicht sagen: »Und das hier war der Sozialismus«.

Bickels’ Bauten sind großzügige Häuser, die er in Israel gebaut hat, die meisten davon zwischen 1949 und 1969 für Kibbuzim. Es sind Turnhallen, Clubhäuser, Aulen. In einigen wird noch was gemacht, zum Beispiel Basketball gespielt, andere stehen offenbar leer. Sie alle wirken wie im Dornröschenschlaf. »Bickels [Socialism]« ist der zweite von vier Teilen in Emigholz’ »Streetscapes«-Serie, die alle im Forum zu sehen sind.

Bickels‘ lichte Häuser sind in der Anlage typische Funktionsbauten sozialistischer Prägung. Ornamente finden nur spärlich Verwendung, aber nie dezent oder verschämt. Bickels hat eine eigene Formensprache, eine Art Gegengotik, die Emigholz mit der Kamera ebenso gern inszeniert wie imitiert. Sein Markenzeichen sind stumpfe Winkel, wie von Gott erst plattgehauene und dann wieder zart am Scheitel hochgezogene Regenbögen. Richtig kühne Konstrukte wie ein Gästehaus auf Säulen (stets eckig!) sind die Ausnahme.

Emigholz’ liebevolle Annäherung an Bickels’ Architektur hebt sich von der stoischen, nach Art von Diashows sedierenden Präsentation ab. Die Bilder schreiten vorbei wie Trauernde am Grab. Was hat das eigentlich mit Kino zu tun? Um die reglosen Häuser ist Leben, flirrende Hitze, üppiges Grün. Vögel zwitschern, Wind weht. Was wird sie machen, die Natur in Form von Palmen, Disteln, Busch und Gras? Das Haus umfloren? Oder überwuchern?

Am Ende redet doch noch jemand. Erzählt wird die Geschichte des Kibbuz Vio Nova, der erst zu kommunistisch für das britische Palästina war und dann zu jüdisch für die sowjetrussische Krim. Der Kibbuz wurde Kolchose. Zwei Frauen und fünf Kinder lebten noch dort, als die deutsche Besatzung kam. Sie wurden im Brunnen der Kolchose ertränkt.