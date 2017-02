Ehrung Thälmanns

Am Sonntag fand in Ziegenhals bei Berlin die traditionelle Kundgebung zur Erinnerung an die illegale Zusammenkunft führender KPD-Funktionäre mit dem Parteivorsitzenden Ernst Thälmann am 7. Februar 1933 statt. Wir dokumentieren einen Auszug aus der Ansprache von »Helge«, Bundesvorstand der Roten Hilfe:

Viele der damals hier versammelten Genossen waren auch Mitglieder der Roten Hilfe Deutschlands, etwa Wilhelm Pieck. Er war erster Vorsitzender der Organisation und 1933 Redakteur ihres Zentralorgans Der Rote Helfer.

Nach der blutigen Niederschlagung der Novemberrevolution in den Jahren 1918 und 1919 durch rechte Freikorps, dem Kapp-Putsch und dem Märzaufstand 1920 waren zahlreiche Arbeiter inhaftiert und ihre Familien in existentieller Not. 1924 wurde die Rote Hilfe Deutschlands (RHD) als Selbsthilfeorganisation gegründet, um diese Menschen sowohl materiell als auch ideell zu unterstützen.

Im Zuge der »Reichstagsbrandverordnung« von 1933 wurde auch die RHD verboten und in den folgenden Jahren von der Gestapo zerschlagen. Trotzdem gelang es einigen Mitgliedern lange Zeit, in der Illegalität weiter zu agieren und etwa politisch Verfolgten auf dem Weg ins Exil zu helfen oder Inhaftierte zu unterstützen. Auch dafür war vor allen Dingen eines notwendig: Mut.

Viele Genossinnen und Genossen bezahlten ihren Einsatz für die RHD mit ihrem Leben. Sie fielen dem faschistischen Staatsterror zum Opfer. Andere verbrachten lange Jahre in Kerkern und Zuchthäusern.

Es dauerte lange, bis sich in der BRD wieder eine Rote Hilfe gründete, noch länger, um daraus einen strömungsübergreifenden Verein für alle Linken zu formen. Wir verstehen uns auch heute als Solidaritätsorganisation, die von staatlicher Repression betroffene linke Aktivistinnen und Aktivisten politisch und finanziell unterstützt.

Die Aktionsfelder der heutigen linken Bewegungen sind vielfältig: Freiräume, Antirassismus, Umwelt, TTIP, Feminismus, Arbeitskämpfe, Antifaschismus, internationale Solidarität, die Verteidigung demokratischer Grundrechte gegen zunehmende Überwachung und Gesetzesverschärfungen, die Unterstützung für geflüchtete Menschen, die Liste ließe sich beliebig fortführen. Besonderes Augenmerk sollte allerdings dem Rechtsruck gelten, der in Europa und vielen Regionen der Welt um sich greift.

Zur zunehmenden Armut eines großen Teils der Bevölkerung und damit einhergehender Perspektivlosigkeit kommen repressive Gesetze und Maßnahmen, um die Menschen präventiv im Zaum zu halten und zu kontrollieren. Hierzulande ist es vor allem die AfD, die sich mit plumpen Parolen als vermeintliche Alternative zur von allen etablierten Parteien getragenen neoliberalen Politik präsentiert. Doch in einem sind sich all diese Kräfte einig: Der Hauptfeind steht links!

Mit aller Macht soll die Erinnerung an die Geschichte von Ernst Thälmann, der KPD und zahlloser anderer Linker ausgelöscht werden. Viele Medien, Politiker, selbsternannte Historiker, Extremismus- oder Terrorexperten arbeiten den ganzen Tag daran, alles, was links ist, zu dämonisieren und zu kriminalisieren. Nicht anders ist es zu erklären, das die Ernst-Thälmann-Gedenkstätte trotz zahlreicher Proteste aus dem In- und Ausland abgerissen wurde. (…) Auch wir müssen weiterhin Mut beweisen und gemeinsam gegen staatliche Repression, rechte Ideologien und für die Verteidigung unserer Geschichte streiten.