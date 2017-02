Heraufziehendes Unheil

Die banale gute Nachricht zuerst: Bald ist Gauck nicht mehr Bundespräsident. Und dafür muss man ihm sogar dankbar sein: Hätte er gewollt, wäre er wiedergewählt worden. Soviel zum Zustand der Nation.

Schön wäre, wenn sein Nachfolger sich mehr auf die Kernaufgabe seines Jobs beschränken würde: die eines Notars, der Gesetze und Verträge abzeichnet, Kanzler und Minister entsprechend den Wahlergebnissen ernennt und Botschafter empfängt. Aber auch er wird das viele Reden nicht lassen.

Steinmeier hat keineswegs alle Stimmen der großen Koalition, die ihn nominierte, sowie von FDP und Grünen, die ihrem Vorschlag beigetreten waren, bekommen. Es gab satte 103 Enthaltungen. Die dürften auf das Konto der Union gehen und sind die Quittung dafür, dass es Merkel nicht gelang, eine eigene CDU/CSU-Kandidatur auf die Beine zu bringen. Gern hätte sie wohl auch mit Winfried Kretschmann ein schwarz-grünes Signal gesetzt. Das konnte Horst Seehofer, seine Landtagswahl 2018 im Blick, nicht zulassen. Dass er statt dessen Marianne Birthler akzeptiert hätte, dürfte ein Gerücht gewesen sein. Sie ist – als eine von mehreren – wohl nicht so dringlich gefragt worden, wie sie es nach ihrer angeblichen Absage verbreitete. Ein Teil der schwarzen Dissidenz ist gewiss auch eine Antwort auf die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz, insbesondere nachdem der SPD-Politiker Ralf Stegner in einem Tweet unmittelbar vor der Wahl einen Zusammenhang hergestellt hatte. Er träumt von einer ähnlichen Situation wie 1969, als erst Gustav Heinemann Präsident und dann Willy Brandt Kanzler wurde. Dass Christoph Butterwegge deutlich mehr Stimmen erhielt, als es der Stärke der Linkspartei in der Bundesversammlung entspricht – wahrscheinlich aus der SPD oder auch von Herrn Trittin –, dürfte die Hoffnungen auf Rot-Rot-Grün und die Reserven in der Union gegen Steinmeier noch verstärkt haben.

Auch der AfD-Bewerber Albrecht Glaser kam stärker aus der Wahl heraus, als zu erwarten war. Seine zusätzlichen Stimmen sind wohl vom rechten Flügel der CDU/CSU und dürften Frauke Petry und Alexander Gauland zeigen, dass dort noch etwas für sie zu holen ist.

Hat die Steinmeier-Wahl also eine Bedeutung für den September 2017? Schwer zu sagen. Die sozialliberale Minderheit der Mainstreammedien versucht seit einiger Zeit schon Rot-Rot-Grün herbeizuschreiben und zu -senden. Zunächst erfolgte das sicher aus Marketinggründen: Palisaden ums eigene Segment. Mit Schulz könnte das anders werden. Dass er mit Merkel inhaltlich übereinstimmt, schadet ihm nicht. Wichtiger ist ein tatsächlich bestehender Unterschied: Er will unbedingt gewinnen und hat seine Truppe hinter sich. Der Kanzlerin fehlt beides.

Insofern war Steinmeier doch der erfolgreiche Kandidat einer großen Koalition: nicht von CDU/CSU und SPD, sondern in der Sache. Selbst mit Rot-Rot-Grün wäre sie (Indiz: der Fall Holm) nicht gefährdet.