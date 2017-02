Ein richtiger Rentner wurde er nie

Die erste Zeitung, die Sigmund Jähn nach der Landung in der Hand hielt Foto: jW Archiv

Sigmund (»Siggi«) Jähn gehört zu den Ikonen der DDR. Von ihrer Sorte gibt es nicht viele. Adolf Hennecke, der Aktivist, Täve Schur, der Radrennfahrer … Einfache Leute, die aus einfachen Verhältnissen kamen, und die – durch die gesellschaftlichen Umstände und durch eigene Leistung – berühmt wurden, aber nie vergaßen, woher sie kamen. Jähns Vater war Arbeiter in einem Sägewerk, die Mutter Näherin. Er selbst lernte Buchdrucker. War später FDJ-Funktionär, Pionierleiter und ging mit 18 zur Volkspolizei-Luft, aus der im Jahr darauf, bei Gründung der Nationalen Volksarmee (NVA), die Luftstreitkräfte der DDR wurden. Besuch der Offiziersschule und Militärflieger in Marxwalde, das heute wieder Neuhardenberg heißt. Nach einem Studium an der Militärakademie der sowjetischen Luftstreitkräfte »Juri Gagarin« in Monino bei Moskau in den 60er Jahren wurde Jähn Inspekteur für Jagdfliegerausbildung und Flugsicherheit im Kommando der Luftstreitkräfte/Luftverteidigung (LSK/LV), mit einem Wort: Er war zu Höherem berufen. Oder wie man früher sagte: Der trägt den Marschallstab im Tornister.

Zu Höherem wurde Oberstleutnant Jähn tatsächlich berufen. Im Rahmen des Interkosmos-Programms machte man ihn und Eberhard Köllner, Jagdflieger wie er, ab 1976 fit für einen Weltraumflug – im Institut für Luftfahrtmedizin der NVA in Königsbrück und dann im Sternenstädtchen bei Moskau. Die Entscheidung fiel zugunsten von Jähn. 125mal umrundete er 1978 mit Sojus 31 die Erde, sieben Tage, 20 Stunden, 49 Minuten und vier Sekunden war er »oben«. Er habe einen sehr guten Job gemacht, lobten ihn später intern die Freunde. Obgleich aus dem Vogtland stammend, habe er wie ein Preuße gearbeitet: fleißig, zuverlässig, selbstlos, kooperativ. Für andere Überflieger fand man solche lobenden Worte nicht.

Fliegerkosmonaut Sigmund Jähn – Held der DDR, Held der Sowjetunion – wurde Leiter des Zentrums für Kosmische Ausbildung im Kommando LSK/LV, alsbald Oberst, dann Generalmajor. Am 2. Oktober 1990 schickte man ihn aus dem Dienst in die Wüste. Jähn, der einzige Träger des Ehrentitels »Fliegerkosmonaut der Deutschen Demokratischen Republik«, hatte insofern Glück, als seine Kenntnisse einzigartig waren und er gebraucht wurde: Er bekam Arbeit im ersten (bundes)deutsch-russischen Projekt MIR 92, dem folgten weitere westeuropäisch-russische Kosmosunternehmungen. Irgendwann ging Jähn offiziell in Rente.

Aber ein richtiger Rentner ist er nie geworden. Und wenn beispielsweise die Botschaft der Russischen Föderation zu den üblichen Jahrestagen oder zu Konzerten einlädt, kann man sicher sein, dort auch Sigmund Jähn zu treffen.