Antifaschisten geehrt

Am Sonntag fand in Ziegenhals bei Berlin die vom Freundeskreis »Ernst-Thälmann-Gedenkstätte« e. V. organisierte traditionelle Kundgebung statt. Sie erinnert an die dortige Versammlung führender KPD-Funktionäre am 7. Februar 1933. Vor den etwa 130 Anwesenden sprachen der Schriftsteller Victor Grossman (Foto r.), ein Vertreter des Bundesvorstands der Roten Hilfe sowie ein kurdischer Aktivist. Sie hoben die Aktualität des Antifaschismus hervor. Geehrt wurde außerdem das russische Alexandrow-Ensemble, einst Chor der Roten Armee.