Wo der V-Mann nicht weit ist

Foto: dpa - Bildfunk

Ein V-Mann des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes soll nach Medienberichten engen Kontakt zu dem mutmaßlichen Bombenleger von Düsseldorf-Wehrhahn, Ralf S., gehabt haben. André M. habe für den extrem rechten Security-Unternehmer im Sommer 2000 als Wachmann gearbeitet – und von August 1999 bis Mai 2000 für den Verfassungsschutz, berichtete der Spiegel am Wochenende. »Die hierzu vorliegenden Vermerke des Verfassungsschutzes und der Düsseldorfer Polizei dürfen nicht länger als geheim eingestuft werden«, betonte der innenpolitische Sprecher der Partei Die Linke in Nordrhein-Westfalen, Jasper Prigge, am Sonntag. »Mit einem ›Zufall‹ kann keinesfalls erklärt werden, dass sich ein V-Mann-Führer des Verfassungsschutzes ausgerechnet zur Tatzeit am Tag des Wehrhahn-Anschlags am 27. Juli 2000 mit dem Angestellten von Ralf S., André M., getroffen hat, zumal nach gleichzeitigen Angaben des Verfassungsschutzes die Zusammenarbeit mit André M. doch bereits im Mai 2000 beendet worden sein soll«, so Prigge in einer Erklärung mit Blick auf einen Bericht des WDR. Nach Angaben des Senders bestehen Zweifel, ob André M. tatsächlich im Mai 2000 als Quelle »abgeschaltet« worden sei. Der Verfassungsschutz habe die Düsseldorfer Ermittler auch erst zwölf Jahre nach der Tat über den V-Mann in Kenntnis gesetzt, obwohl Ralf S. schon nach wenigen Tagen unter Verdacht stand und seine Räume oberflächlich durchsucht worden waren.

Fast 17 Jahre nach dem Anschlag auf überwiegend jüdische Besucher einer Sprachschule am S-Bahnhof Düsseldorf-Wehrhahn war Ralf S. am 31. Januar 2017 festgenommen worden. Bereits 2014 soll er sich während einer Ersatzfreiheitsstrafe vor einem Mitgefangenen mit der Tat gebrüstet haben. »Offen ist, ob der Verfassungsschutz die Anschlagspläne nicht sogar im Vorfeld kannte oder hätte kennen können«, erklärte NRW-Linke-Sprecher Prigge am Sonntag. Das Landesinnenministerium wollte sich mit Blick auf das laufende Ermittlungsverfahren am Sonntag nicht äußern. Bei dem Attentat waren zehn Menschen verletzt und ein ungeborenes Baby im Bauch der Mutter getötet worden. (dpa/jW)