Wenn man eiskalt Pläne schmiedet, darf man keine Gefühle zulassen. Sonst platzt der Traum vom eigenen Imbiss in der belgischen Provinz. Das ist die Geschäftsidee der beiden albanischen Migranten Lorna (Arta Dobroshi) und Sokol (Alban Ukaj) in »Lornas Schweigen« (Belgien/Frankreich 2008) von Jean-Pierre und Luc Dardenne. Lorna hat es schon geschafft, die belgische Staatsbürgerschaft zu erwerben, indem sie einen Belgier geheiratet hat. Ihr Freund Sokol arbeitet international mal hier, mal da, Hauptsache, Geld kommt rein. Lorna ist in einer Reinigung tätig, da sieht es natürlich nicht so doll aus mit dem Verdienst. Deshalb will sie einen reichen Russen heiraten, der seinerseits die belgische Staatsbürgerschaft benötigt. 10.000 Euro kann Lorna dafür kassieren, muss aber einen Vermittler daran beteiligen. Der heißt Fabio (Fabrizio Rongione) und hat den Heiratskandidaten besorgt. Bleibt noch ein Problem: Lornas Ehemann Claudy (Jérémie Renier). Ein Junkie, der clean werden will und sich rührend an Lorna klammert, die ihm dabei helfen soll.

Eigentlich waren Lorna und Fabio davon ausgegangen, dass Claudy bald an einer Überdosis sterben würde. Weil das nicht passiert, will Fabio nachhelfen, aber Lorna hat Mitleid. Die eiskalten Pläneschmieder entfremden sich. Als Lorna auch noch schwanger wird, ist sie als skrupellose Person eh nicht mehr zu gebrauchen, denn mit einem Kind im Bauch wird auch die härteste Frau zur Mutter Beimer.

In der besten, wenn auch widerlichsten Szene im Film tanzt Lorna mit dem Russen in einer Bar, damit man später für die Behörden den Ort ihres Kennenlernens bezeugen kann. Lorna fragt ihn, ob er sie auch heiraten würde, wenn sie ein Baby bekäme. Es kann ihm eigentlich egal sein, er braucht ja nur den Pass. Aber der Depp versteht nur Baby und sieht rot. »Nun tanzt mal schön«, sagt Fabio, nachdem er geklärt hat, dass es kein Baby geben wird – zur Not darf Lorna abtreiben. So trostlos und verstörend wie der Tanz ist der ganze Film – nur wenn Lorna ihre rote Hose anzieht, kommt ein bisschen Farbe ins Leben. Das Geraschel des ewigen Zählens der Geldscheine ist ein Geräusch, das die Handlung begleitet. Am Ende flieht Lorna, um ihr Kind zu behalten. Wohin? Zurück nach Albanien? Zumindest das Essen wäre besser als in Belgien, dem Land der fettigen Fritten und der teuren Schokolade.

Fasule (Bohnensuppe): 500 ml weiße Bohnen (aus der Dose, abgetropft) in heißem Wasser in einem unbedeckten Topf für circa fünf Minuten kochen. Das Wasser abschütten und erneut in heißem Wasser für ungefähr 15 Minuten kochen. Diesmal einen Deckel auf den Topf tun. Eine gehackte Zwiebel in Olivenöl dünsten, bis sie glasig wird. Zwei EL Bohnen aus dem Topf nehmen, pürieren und zu den Zwiebeln geben. Zwei EL Tomatenmark dazurühren, einen EL gehackte Petersilie sowie Salz und Chilipulver. Das Ganze circa fünf Minuten köcheln lassen, bis sich eine dicke Sauce bildet. Diese Sauce zu den Bohnen in den Topf geben und verrühren. Einen EL gehackte frische Minze dazugeben. Alles noch mal zwei Minuten köcheln lassen.