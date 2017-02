Gaston (Louis Jourdan) möchte Gigi (Leslie Caron) zur Mätresse machen: »Gigi« Foto: Arte/Warner Bros

Mit Kopftuch und Diplom

Muslimas streiten für ihren Glauben

Dina El Omari ist gebürtige Westfälin, trägt Kopftuch und arbeitet als Wissenschaftlerin an der Universität Münster an einer zeitgemäßen Koranauslegung; im Zentrum stehen dabei gleiche Rechte für Frauen und Männer. Im Film von Margarethe Steinhausen trifft sie auf andere streitbare und doch so unterschiedliche Frauen wie die in einer – die Doku ist vom letzten Jahr – DITIB-Moschee engagierte Pina Cetin oder aber Gabriele Heinemann und Sevil Yilmas im Mädchentreff »Madonna« in Berlin-Neukölln. Mehr zu erfahren schadet nie. Um sich besser zu verstehen. Und verstehen muss ja nicht heißen, die laizistischen Frauen mit islamischem Hintergrund zu verraten, die das Kopftuch ablehnen.

RBB, Sa., 18.00

Die RBB-Reporter – Kampf um Potsdams Mitte

Noch mal Relevantes: Das Mercure-Hotel mit seinen 17 Etagen wurde im ehemaligen Lustgarten der Schlossanlage errichtet und steht quer über dem alten Stadtgrundriss. Eröffnet wurde das Haus am 1. Mai 1969 als Interhotel, also Devisenabladestation. Das Haus stand aber auch immer den Potsdamern offen. Die Stadtspitze möchte seit Jahren das Zentrum umgestalten. Das Hotel soll nun weg, doch viele Einwohner setzen sich für den Erhalt des Gebäudes ein.

RBB, Sa., 18.32

Wahnsinnswerke: Faust

Die Suche nach dem Sinn des Lebens, das Streben nach Erfüllung, der Wunsch nach Jugend und ewigem Leben und nicht zuletzt der Pakt mit dem Teufel – geht es hier schon wieder um Martin Schulz? Nachdem sich Johannes Rau – ja, wer war das noch mal? – neben Hegel und Brecht beerdigen ließ, ist alles möglich.

3sat, Sa., 21.35

Love Story

Wichtiger Film, nicht nur um die USA zum Veröffentlichungszeitpunkt 1970 zu verstehen. Mit Ali MacGraw, Ryan O’Neal und jeder Menge Taschentücher. Regie: Arthur Hiller. Drehbuch: Erich Segal.

Disney Channel, So., 20.15

Gigi

Oder alternativ und nicht viel weniger kanonisch das hier: Die freche Gigi lebt im Paris der Jahrhundertwende bei ihrer strengen Großmutter Inez. Zusammen mit Tante Alicia bemüht sich die alte Frau, Gigi zu einer Dame der Gesellschaft auszubilden und ihr eine gute Partie zu verschaffen. Doch die junge Frau träumt von der großen Liebe. Mit Leslie Caron (Gigi), Maurice Chevalier (Honoré Lachaille). USA 1958. Regie: Vincente Minnelli.

Arte, So., 20.15