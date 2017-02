Bring die Liebe mit

Sing mir wo die Sterne sind: Das ist nicht Codo, sondern Michael Jackson im »Space Suit« auf seiner »HIStory«-Tour, 1996 in Prag Foto: Reuters/Petr David Josek

Mit seinen wahrscheinlich endlosen Weiten ist das Weltall Musikern eine unerschöpfliche Inspirationsquelle. Schon in unserem Sonnensystem finden sich zahlreiche Himmelskörper die man besingen, denen man sein Leid klagen oder auf die man jemanden wünschen kann. Genau das geschah am Mittwoch bei der »Intergalaktinale« im proppenvollen Ballhaus in Berlin. Es war die 33. Veranstaltung der Revue »Ein Hit ist ein Hit«, abgekürzt EHIEH.

Diese Musikshow haben sich Lothar Berndorff und Tobias Friedrich ausgedacht. Sie hocken auch auf der Bühne, mitten im Original-Retro-Ambiente in Berlin-Mitte. Es gibt nicht mehr viele Ballhäuser in der Stadt, dieses hier wurde 1905 erbaut, es hat noch Tischtelefone aus den 1930ern und eine Rauchergalerie. Die Atmosphäre ist gediegen bis chaotisch – sehr behaglich auf jeden Fall.

Für die Musik sorgt Nikko Weidemann mit Band. Die Idee ist, berühmte Songs, thematisch gebündelt, von eingeladenen Gastmusikern covern zu lassen. Karaoke mit Vorbereitung und für Fortgeschrittene. Es gab schon Abende mit Bowie-Songs, Berlin-Songs oder Songs für Duette. Am Mittwoch ging es um Space-Songs, aber jetzt nicht im Sinne der privat-psychedelischen »Space-Night« des Bayerischen Rundfunks, nein, es ging um Songs mit spacigen bis himmlischen Texten. Ein Karaoke-Feeling kam dabei erstaunlich selten auf. Bei den dargebotenen Songs waren sogar ein paar echte Hämmer dabei, die einem vorher in genau dieser Version gefehlt hatten, ohne dass man davon wusste.

»Grapefruit Moon« (Original: 1973) von Tom Waits zum Beispiel. Sophie Hunger sang dieses Lied mit bluesig schwebender Stimme und verwandelte es auf Orgelbasis sanft in etwas Neues – hinreißend! Äußerst einnehmend war auch die Anverwandlung von DÖFs »Codo ...düse im Sauseschritt« durch Sandra und Kerstin Grether, von der Band Doctorella. Aus dem hibbeligen Original aus der Spät-NDW-Zeit (1983) wurde durch die Grethers eine umwerfend stimmgewaltige Balladen-Performance. Und die Message des Songs ist auch aktuell: Der »Herr des Hasses« war damals ein Scherz und ist heute Präsident der USA. Und ganz nebenbei: »Codo« versöhnt auch die Aussagen »Heal the World« von Michael Jackson und »Space is the Place« des verstorbenen Jazzkosmologen Sun Ra. Vielleicht versteckt sich ja irgendwo im All noch so ein Codo, der verspricht, er bringt die Liebe mit von seinem Himmelsritt?

Weltenrettung durch außerirdische Liebeskraft ist zwar nicht das Thema von Kraftwerks »Trans Europe Express« (1977), es geht es ja um die visionäre Kraft der mondän-modernen Eisenbahn, die die Metropolen Westeuropas verbindet, aber Gordon Raphael, Produzent der Strokes, fand trotzdem einen passenden thematischen Gesichtspunkt für seine Coverversion: »Trans« sollte man für ihn als Anspielung auf »Transformation« oder auch »Transgender« lesen. Kann man gelten lassen, denn da tun sich auch neue Universen auf.

»Planet Claire« (1979) vom ersten Album der B-52s war dann der musikalische Abstecher, den sich der Regisseur Tom Tykwer gewählt hatte. Mit phantastischer Stimmunterstützung durch die Sängerin und Schauspielerin Ruth Rosenfeld sang er diesen in jeder Hinsicht hervorragend gewählten kosmisch-zeitlosen Hit.

Und am Ende kamen die Liveband, übrigens alle in Astro-Kostümen, und die Veranstalter nochmal gemeinsam vor die Mikros und stimmten »Across the Universe« (1970) von den Beatles an. Es war ein überraschender und berührender Streifzug durch ferne Welten, ganz nah.