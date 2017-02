Deutscher Führungsanspruch

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Freitag auf dem Flughafen Washington Dulles Foto: dpa/Gregor Fischer

Ursula von der Leyen kam am Freitag nicht mit leeren Händen nach Washington. Die Verteidigungsministerin stattete ihrem neuen US-Kollegen James Mattis einen Antrittsbesuch ab und konnte sogleich ihre Bereitwilligkeit zur Erfüllung der US-Forderung nach einer »Stärkung der Verteidigungsbereitschaft« demonstrieren. Deutschland will künftig als militärische Führungsmacht der EU auftreten. Nicht nur die drastische Erhöhung der Militärausgaben von unter 1,5 auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes ist vorgesehen. Es soll auch deutlich mehr Kooperationen mit kleineren NATO-Staaten geben, welche Teile ihrer Armeen unter deutsches Kommando stellen.

Wie die FAZ am Freitag meldete, werden am kommenden Mittwoch während eines Treffens der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel Vereinbarungen mit Rumänien und der Tschechischen Republik unterzeichnet. Die 4. Schnelle Eingreiftruppe der tschechischen Armee solle demnach der 10. Deutschen Panzerdivision in Süddeutschland beigestellt und die 81. Mechanisierte Brigade Rumäniens der »Division Schnelle Kräfte« der Bundeswehr zugeordnet werden. Neu sind solcherlei Kooperationen unter deutscher Vorherrschaft nicht – die Niederlande hätten bereits zwei Drittel ihrer Heeresverbände deutschen Divisionskommandos unterstellt, schreibt die FAZ weiter. Neben der Deutsch-Französischen Brigade (seit 1989) gibt es unter anderem eine weitreichende Zusammenarbeit mit der polnischen und der litauischen Armee. In Litauen bildet die Bundeswehr seit Anfang des Jahres mit Niederländern, Belgiern und Norwegern den ständigen NATO-Gefechtsverband zur Provokation Russlands. Ziel dieser Kooperationen seien die »Verstärkung der Schlagkraft des deutschen Heeres« und »neue Absatzaussichten für deutsche und europäische Rüstungsgüterproduzenten«, so die FAZ.

»Die Aufrüstung der Bundeswehr und Militarisierung der EU sind die falschen Antworten auf Trump«, erklärte Christine Buchholz, verteidigungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, am Freitag. Sie verwies auf die Bestrebungen der Trump-Administration, die USA im Jemen in den nächsten Krieg hineinzutreiben und das Schweigen der Bundesregierung dazu. »Von der Leyen will die Bundeswehr aufrüsten, um Deutschland im Konflikt mit Russland zur führenden europäischen Militärmacht zu machen«, so Buchholz weiter.