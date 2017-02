Gewalt der Straße

Ein seit einer Woche andauernder Polizeistreik im brasilianischen Bundesstaat Espírito Santo hat eine Welle der Gewalt ausgelöst. In den vergangenen Tagen seien mindestens 113 Menschen getötet worden, berichteten lokale Medien am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizeigewerkschaft. Das öffentliche Leben in der Provinzhauptstadt Vitória kam weitgehend zum Erliegen. In den Straßen patrouillierten Soldaten. Die Polizisten streiken seit vergangenem Samstag und fordern höhere Gehälter. Der Bundesstaat ist hoch verschuldet. (dpa/jW)