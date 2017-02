Nachschlag: Von der Freiheit

Foto: dpa/Federico Gambarini

Manchmal hört man noch etwas von ihr, von der FDP, der Freien Demokratischen Partei. Und ganz verschwunden sind die ewigen Marktwirtschaftsapostel ja auch noch nicht. In manchem westdeutschen Landtag sind sie (wieder) präsent, in Rheinland-Pfalz sogar in der Landesregierung. Aus berufenem Munde, aus dem des Parteivorsitzenden Christian Lindner nämlich, ließ sich nun erfahren, warum es sie immer noch gibt und die Grünen, die etwas andere Spielart des Liberalismus in Deutschland, sie auf lange Sicht nicht ersetzen werden können. Das hat, man höre uns staune, mit der Freiheit zu tun. Denn die FDP ist – Achtung: Alleinstellungsmerkmal! – die »Partei der Freiheit«. Für Lindner ist das, was auch immer es bedeuten soll – wahrscheinlich wieder irgendwas mit Steuerfreiheit und Mövenpick – »unsere historische Mission«. Und die sei eben auch dann noch nicht erfüllt, wenn die FDP im Herbst erneut den Einzug in den Bundestag verpassen sollte. Na dann. (row)