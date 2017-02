Kein Frieden trotz Minsk

Foto: Alexander Ermochenko/Reuters

Am Sonntag jährt sich die Unterzeichnung der Minsker Vereinbarungen für ein Ende des Krieges im Osten der Ukraine zum zweiten Mal. Wirklichen Frieden im Donbass hat der Vertrag jedoch nicht gebracht. Ende Januar lieferten sich Truppen des Kiewer Regimes und Einheiten der international nicht anerkannten »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk die heftigsten Gefechte seit Monaten. Insgesamt sind seit 2014 in dem Krieg etwa 10.00 Menschen getötet worden, schätzen die Vereinten Nationen. Am meisten leidet die Zivilbevölkerung, wie die Kinder auf dem Foto, die in Donezk vor dem Artilleriebeschuss durch die ukrainischen Truppen in Sicherheit gebracht wurden. (dpa/jW)