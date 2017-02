»Den persönlichen Einsatz schätzen die Menschen«

Im österreichischen Graz – nach Wien die Stadt mit den meisten Einwohnern des Landes – hat es Ihre Partei wieder geschafft: Aus den Gemeinderatswahlen am Sonntag ging die KPÖ als zweitstärkste Kraft hervor. Gegenüber 2012 konnte die Partei ihr Ergebnis sogar steigern, von knapp unter auf knapp über 20 Prozent der abgegebenen Stimmen. Erzählen Sie bitte etwas über den Wahlkampf.

Der Wahlkampf selbst war kurz. Die regierende ÖVP ist seit Jahren auf unsere Stimmen angewiesen, um ein Haushaltsbudget zu beschließen. Doch sie wurde übermütig und dachte, sie könne uns über den Tisch ziehen. In ihrem letzten Budgetvorschlag war Geld für den Bau eines Kraftwerks an der Mur vorgesehen, gegen das es Proteste gibt. Also konnten wir nicht zustimmen. Das hat im vergangenen September zum Bruch geführt, es gab Neuwahlen. Im Wahlkampf – gerade in dessen Schluss­phase – hat die ÖVP dann antikommunistische Ressentiments geschürt. Wir haben uns davon nicht beirren lassen und unsere Arbeit in den Vordergrund gestellt. Das Ergebnis ist für uns nun ein großer Erfolg. Bei der letzten Wahl erhielten wir etwas mehr als 22.000 Stimmen, dieses Mal waren es über 25.000.

Ihre Partei hat in Graz seit etwa 18 Jahren das Wohnressort inne, seit zwölf Jahren leiten Sie es. Die Zeit haben Sie beispielsweise dazu genutzt, neue Gemeindewohnungen zu bauen und deren Zustand zu verbessern. Welche Wähler konnten Sie mit dieser Politik gewinnen?

Bei dieser Wahl ist erstaunlich, dass wir in Stadtteilen gut abgeschnitten haben, die keine klassischen Arbeiterbezirke sind. So etwa im ersten, zweiten und dritten Bezirk von Graz. Aber auch in unseren traditionellen Arbeiterbezirken schnitten wir gut ab. Zum Beispiel wurden wir im Bezirk Gries, wo ich selbst wohne, stärkste Partei. Hier leben viele Arbeiter, viele Migranten und junge Leute.

Während des Wahlkampfes hängte die KPÖ etliche Plakate mit Ihrem Konterfei und Slogans wie »Haltung zeigen, Hoffnung geben« oder »Glaubwürdigkeit kann man wählen« auf. Wie groß ist Ihr persönlicher Anteil am Wahlergebnis?

Es war mein Vorgänger Ernest Kaltenegger – das muss man einfach so sagen – der die KPÖ groß gemacht hat. Kaltenegger war für die Menschen greifbar. Nun ist es ähnlich. Die Menschen entwickeln über die Zeit Vertrauen zu einer handelnden Person. Zu mir kommen im Jahr 5.000 oder 6.000 Leute mit Terminen ins Rathaus. Ich bin auch oft in den Siedlungen, kümmere mich um die Menschen persönlich und delegiere ihre Anliegen nicht weiter. Denn in der Rolle, in der ich bin, hat man Interventionsmöglichkeiten gegenüber den Institutionen und den Vermietern. Es ist wichtig, dass man die Probleme der anderen zu seinen eigenen macht. Selbstverständlich kann man nicht jedes Problem lösen. Aber man muss versuchen, ein Problem mit der jeweiligen Person zusammen anzugehen. Diesen persönlichen Einsatz schätzen die Menschen enorm.

Es gibt aber aber Menschen, die der KPÖ uneingeschränkt als Partei vertraut. Das merkt man etwa bei überregionalen Wahlen, bei der sie auch für die KPÖ stimmen. Ihr Anteil ist in Graz gestiegen.

Nun gibt es in Graz eine komplizierte Situation: Ihrer Partei stehen künftig zwei Stadtratsposten statt bislang einem zu. Welche Ressorts Ihnen zugeteilt werden, liegt aber beim konservativen ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl. Eine Koalition will er mit Ihnen nicht eingehen, die wahrscheinlichste Alternative ist ein Bündnis mit der FPÖ. Die aber verlangt das Wohnressort für sich. Was würde es bedeuten, wenn es so käme?

Mario Eustacchio von der FPÖ hat bereits vor der Wahl erklärt, er wolle das Ressort, um eine Politik des »Österreicher zuerst« durchzusetzen. Das ginge nur mit sehr problematischen Richtlinienveränderungen. Wir wissen in Österreich auch, was Shwarz-Blau bedeutet. Als die FPÖ in der Bundesregierung war, wurde öffentlicher Wohnraum im großen Stil privatisiert. 60.000 Bundeswohnungen wurden verkauft. In Graz ist es so, dass die Gemeindewohnungen noch im stadteigenen Besitz sind. Auch das hat etwas mit der KPÖ zu tun, denn wir führten früher eine Volksbefragung durch, um einen Verkauf zu verhindern. Die Gefahr, dass es die FPÖ nun doch tut, ist groß.