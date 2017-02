Erst mal keine Elbvertiefung

Die Saugvorrichtung eines Baggerschiffs in der Elbe bei Hamburg (15. Juli 2016) Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Es ist ein Entscheid nach 15 Jahren Streit. Am Donnerstag hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Planung für die Vertiefung der Unterelbe für teilweise rechtswidrig erklärt. Das Vorhaben sei ohne Nachbesserungen nicht umsetzbar.

Das Urteil geht allerdings nicht so weit wie die jüngste Entscheidung zur Weservertiefung (siehe jW vom 24. September 2016). Vielmehr hat das Gericht seine Kritik auf den Schutz einer europaweit einzigartigen und vom Aussterben bedrohten Pflanze, des Schierlings-Wasserfenchels, sowie auf Details der Ausgleichsregelungen beschränkt. Etliche andere Beanstandungen der Kläger wurden vom Bundesverwaltungsgericht jedoch zurückgewiesen. Geklagt hatten die Umweltschutzorganisationen BUND und NABU. Etliche tausend Menschen beiderseits des Flusses haben das Verfahren begleitet, unter anderem aus Sorge um die Deichsicherheit wegen sich verändernder Strömungsverhältnisse oder aus Angst um die Obstanbaugebiete wegen zunehmender Versalzung.

Hamburg will den Fluss zwischen Nordsee und dem eigenen Hafen auf rund 120 Kilometern Länge vertiefen und teilweise auch verbreitern. Große Containerschiffe sollen die Hansestadt jederzeit mit einem Tiefgang von 13,5 Metern, tideabhängig – also mit der Hochwasserwelle – auch mit 14,5 Metern erreichen und verlassen können. Knapp 50 Millionen Kubikmeter Schlick müssen dafür ausgebaggert und verklappt werden. Hamburg behauptet, nur so die Wettbewerbsfähigkeit seines Hafens zukunftssicher gestalten zu können. Die Steuerzahler dürfte das Vorhaben etwa soviel kosten wie die Elbphilharmonie: 600 Millionen Euro betragen laut amtlicher Schätzungen die Kosten für die Vertiefung, hinzu kommen mehr als 150 Millionen Euro für Ausgleichsmaßnahmen. Ob es bei diesen Summen bleibt, ist unsicher.

Es gibt weitere Kritikpunkte am Vorhaben. Zum einen haben die heute größten Containerschiffe mit rund 400 Metern Länge und 60 Metern Breite bereits technisch mögliche Abladetiefen (sie bezeichnet den einem bestimmten Beladungszustand entsprechenden Tiefgang eines Schiffes im Ruhestand) von 16 Metern und mehr – und sie haben erhebliche Probleme sowohl beim Wenden im Hafen als auch beim Manövrieren auf dem Fluss, wie die jüngsten Havarien gezeigt haben. Da niemand den hoch subventionierten Reedern Grenzen zu setzen wagt bezüglich der Größen ihrer Schiffe, könnte die vielbeschworene Wettbewerbsfähigkeit auch nach der jetzt neunten Vertiefung schnell in Gefahr geraten.

Zum anderen muss Hamburg schon bisher mit ständig steigenden Schlickmengen aus Unterhaltsbaggerungen kämpfen. Nach Angaben des Förderkreises »Rettet die Elbe« (RdE) wurden vor der achten Elbvertiefung jährlich im Schnitt 2,5 Millionen Kubikmeter gebaggert, seither nahm die Menge auf durchschnittlich sechs Millionen Kubikmeter zu – mit einem Rekord von 11,7 Millionen im Jahre 2015. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Menge nach Vollzug weiter erhöhen wird.

Wie angedeutet, hat das Gericht aber in etlichen Details die Kläger abgewatscht. So befand es etwa, die geplante Vertiefung verstoße (anders als die der Weser) nicht gegen die wasserrechtlichen Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs. Das »Verschlechterungsverbot« und das »Verbesserungsgebot« der Wasserrahmenrichtlinie seien ebensowenig beeinträchtigt wie weitere geschützte Arten.

Bedeutsam ist auch die Aussage des Bundesverwaltungsgerichts, die Planer hätten zu Recht von einem wachsenden Verkehrsbedarf ausgehen dürfen und sich »nicht auf eine Hafenkooperation verweisen lassen« müssen. Dies kann als Absage an eine Zusammenarbeit etwa mit dem kaum ausgelasteten Jade-Weser-Port (JWP), dem für größte Schiffe eigens konzipierten Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven, gewertet werden.

Herbert Behrens, Experte der Linksfraktion im Bundestag, mahnte in einer Stellungnahme zum Urteil gerade diese Kooperation der Küstenländer als besonders dringlich an. Die Elbschützer von RdE fordern vom Senat den Verzicht auf die Vertiefung.

Das jedoch ist nicht absehbar, Hamburgs Politik und Wirtschaft rüsten sich bereits zur vom Gericht geforderten Nachbesserung. Experten gehen aber davon aus, dass dies möglicherweise nicht in Monaten, sondern erst in Jahren umsetzbar sein könne. Der SPD-Europaabgeordnete Knut Fleckenstein kritisierte prompt das deutsche Verbandsklagerecht, das solche Entwicklungen erlaube und so die europäische Wettbewerbsgleichheit gefährde. Die Aktien des Hamburger Hafenbetriebs HHLA verloren derweil um mehr als zehn Prozent an Wert.