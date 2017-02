Einfach mal nicht arbeiten

Am Donnerstag haben sich nach Angaben der Gewerkschaft ver.di rund 13.000 Beschäftigte der Länder an einem Warnstreik beteiligt. Kollegen und Kolleginnen in NRW, Hamburg, Niedersachen und Bremen legten die Arbeit nieder. Hintergrund sind Verhandlungen um den Tarifvertrag der Länder. Die Beschäftigten haben ein komplexes Forderungspaket aufgestellt, das in etwa einer Lohnerhöhung um sechs Prozent gleichkommen soll. In Hannover wiesen die Angestellten, wie auf diesem Bild zu sehen ist, etwa darauf hin, dass sie mehr Urlaub verlangen. (dpa/jW)