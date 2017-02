»Kraftanstrengung« gegen Flüchtlinge

In Zukunft seltener: Ausweis der Bundesrepublik Deutschland für geduldete Asylbewerber Foto: dpa/Patrick Pleul

Vor dem Spitzentreffen im Kanzleramt zu schnelleren Abschiebungen hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) die Länder in die Pflicht genommen. »Wir brauchen eine gemeinsame Kraftanstrengung«, sagte de Maizière am Donnerstag im ARD-»Morgenmagazin«. Jeder müsse nun Verantwortung übernehmen und mehr für Abschiebungen tun. Am Abend berieten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs über einen 16-Punkte-Plan zur Flüchtlingspolitik.

Das Maßnahmenpaket verfolgt das Ziel, Asylbewerber schneller außer Landes zu bringen. In dem Beschlussentwurf werden sogenannte Bundesausreisezentren erwogen, um Ausreisepflichtige zentral zu internieren. Über gesundheitliche Abschiebehindernisse sollen künftig Amtsärzte entscheiden. Weiterhin soll die Abschiebehaft erleichtert werden – eine Unschuldsvermutung ist nicht mehr vorgesehen.

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz der Länder, Markus Ulbig (CDU), machte sich für ein härteres Vorgehen gegen abgelehnte Asylbewerber stark. »Wir müssen die Fehlanreize für Ausreisepflichtige hierzulande abbauen. Dabei spielt das Thema Leistungskürzung eine wichtige Rolle«, sagte Sachsens Ressortchef der Welt. Wer kein Bleiberecht in Deutschland bekomme, »sollte aktiv nachweisen müssen, warum es für ihn einen Grund zur Duldung gibt«.

Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, kritisierte die Planungen am Donnerstag. »Wer eine ›nationale Kraftanstrengung‹ bei Abschiebungen fordert, stärkt rassistische Stimmungen und fördert rechte Kräfte und Parteien im Land«, erklärte sie. »Wie die Bundesregierung gerade auf eine kleine Anfrage antwortete, gab es im Jahr 2016 insgesamt 25.375 Abschiebungen, das ist ein Anstieg um 21,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in dem sich die Abschiebezahlen bereits verdoppelt hatten. Zugleich wurden 54.069 geförderte sogenannte freiwillige Ausreisen registriert, 45 Prozent mehr als 2015.« (dpa/jW)