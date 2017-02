War es so?

Am Rande scheint auch die Magie des Kinos auf: »Centaur« Foto: Berlinale.de/ © The Match Factory

Der Zeitgeist hat ein neues Erfolgsrezept hervorgebracht: Behaupte egal was und komme damit durch! »Wenn die Wirklichkeit derart in der Bredouille ist, brauchen wir Filme, die sich kümmern: Geschichtsbewusstsein im Spiel- und Dokumentarfilm«, meint der Leiter der Berlinale-Sektion »Panorama«, Wieland Speck.

Eingelöst wird der Anspruch im Panorama etwa vom Filmessay »I Am Not Your Negro« über den afroamerikanischen Schriftsteller James Baldwin (1924–1987), der sich mit sanftmütiger Radikalität auch dem Rassismus in der US-Filmgeschichte widmete. Ray Charles und Doris Day hätten immer in zwei völlig verschiedenen Welten existiert, erklärt er im Oscar-nominierten Dokumentarfilm des Regisseurs Raoul Peck, der auf der Berlinale auch mit dem Spielfilm »Der junge Karl Marx« vertreten sein wird. Dazu sieht man Doris Day in einer Einbauküche mit einer Sektflasche hantieren; sie blickt in froher Erwartung ihres Dates nach oben, im Gegenschnitt hängen aufgeknüpfte Afroamerikaner an einem Baum.

Ein geschichtsbewusster Spielfilm im Panorama, »1945« von Ferenc Török, erzählt jenseits aller nationalkonservativen Heroisierung von Ungarn, die im Zweiten Weltkrieg um einiger Vorteile willen mit deutschen Besatzern kooperierten. Zwei Juden, Vater und Sohn, nähern sich unmittelbar nach Kriegsende einem Dorf, in dem Unruhe aufkommt. Der Drogist hat sich das Haus einer deportierten Familie angeeignet. Der Schwarzweißfilm ist sehr dicht inszeniert und hervorragend gespielt (ausführliche Besprechungen der drei bisher erwähnten Filme folgen).

In den November 1983 führt der georgische Film »Hostages« über eine gescheiterte Flugzeugentführung in der Hauptstadt Tbilissi. Sieben junge Leute aus der Intelligenzija – Künstler, Ärzte, ein TV-Liebling – beschließen, mit der Maschine Richtung Türkei zu fliehen. Beim Schusswechsel im Cockpit sterben zwei Piloten und ein Entführer. Die Maschine kehrt um. Auf dem Flughafen in Tbilissi werden die Entführer überwältigt. Dabei kommen zwei Passagiere, eine Stewardess und zwei weitere Entführer ums Leben. An den übrigen werden Todesurteile vollstreckt.

Regisseur Rezo Gigineishvili zeigt das unbeschwerte Leben junger Leute, die – vielleicht beeinflusst von einem angehenden Priester – mit den Reisebeschränkungen in der Sowjetunion hadern. »Nicht mal Ostdeutschland ist für uns erreichbar«, klagen sie. Wenn man dem Film glauben darf, ist die Flugzeugentführung dilettantisch vorbereitet, ein Zeitvertreib für verzogene Kinder. War es so? Gigineishvili gibt sich als unpolitischer Chronist und Beobachter.

In die Gegenwart Kirgistans führt der Film »Centaur«, der am Rande auch die Magie des Kinos aufscheinen lässt. Wieder erzählt Regisseur Aktan Arym Kubat (»Beshkempir« 1998, »Der Dieb des Lichts« 2010) von kleinen Leuten auf dem Lande und spielt die Hauptrolle selbst. Diesmal ist er ein ehemaliger Filmvorführer mit einer Schwäche für Tolomusch Okejews Aitmatow-Verfilmungen. Nach der Schließung des Kinos wurde er zum Kleinkriminellen, um seine gehörlose Frau und ihr Kind über die Runden zu bringen. Erneut erzählt Kubat in beeindruckenden Bildern von Natur, Glaube und Tradition.

Dass nicht alle Panorama-Filme nach den Maßgaben des Sektionsleiters ausgewählt wurden, zeigt »Tiger Girl« über zwei junge Frauen im heutigen Berlin. Ein schüchternes Blondchen, durchgefallene Polizeianwärterin und nun im Kurs bei einem Sicherheitsdienst, und die Anarchobraut Tiger freunden sich an, begehen Einbrüche, nehmen in gestohlenen Polizeiuniformen unbescholtene Leute fest. Einen jungen Mann zwingen sie, sich nackt auszuziehen, um mit seiner Kleidung zu verschwinden – eines der harmloseren Abenteuer. Regisseur Jakob Lass, der mit »Love Steaks« (2014) Sympathien gewann, zeigt die Heldinnen ohne sozialen Hintergrund. Die mit wackliger Handkamera fotografierten Gewaltausbrüche werden mit schnellen Schnitten präsentiert. Ein Puzzle aus Momentaufnahmen, das sich zu keinem erhellenden Bild fügt.