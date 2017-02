Staatsschützer sollen aussagen

Zur Vernehmung des damaligen Leiters der Ermittlungen zum Wehrhahn-Anschlag am 27. Juli 2000, Dietmar Wixfort, im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen am Dienstag erklärt Jasper Prigge, innenpolitischer Sprecher der Linken NRW:

Nach uns vorliegenden Informationen hat der nun festgenommene Tatverdächtige Ralf S. bereits vor mehreren Jahren davon berichtet, dass ihn zwei Beamte des Staatsschutzes kurz nach dem Wehrhahn-Anschlag aufgesucht hätten. Diese hätten ihm gesagt, der Besuch sei formal notwendig, sie gingen aber nicht davon aus, dass er der Täter des Anschlags sei. Diese Aussage gewinnt durch die Angaben Wixforts vor dem NSU-Untersuchungsausschuss, es habe seinerzeit ein »oberflächlicher Stubendurchgang« von zwei Staatsschützern stattgefunden, an Glaubhaftigkeit. Erst fünf Tage nach dem Anschlag wurde die Wohnung von S. durchsucht, obwohl antifaschistische Gruppen früh auf eine mögliche Verbindung hingewiesen hatten.

Es stellt sich damit die Frage, wie der Staatsschutz zum damaligen Zeitpunkt eine mögliche Tatbeteiligung von S. einschätzte. Gehörten die Staatsschützer der Ermittlungskommission an, handelten sie im Auftrag der Ermittlungskommission oder gingen sie aus eigenem Antrieb los, um Ralf S. zu beruhigen. Der NSU-Untersuchungsausschuss muss dem nachgehen und die Beamten, die S. in seiner Wohnung aufsuchten, als Zeugen vernehmen.

Darüber hinaus ist aufzuklären, wie die Behörden auf den Besuch bei S. reagiert haben. Wenn damals bereits ein offensichtliches Fehlverhalten der Beamten erkannt wurde, wurden Disziplinarverfahren gegen diese eingeleitet? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Angesichts der zahlreichen offenen Fragen, nicht nur im Komplex Wehrhahn-Anschlag, bleiben wir dabei, dass der Landtag nach den Landtagswahlen erneut einen Untersuchungsausschuss zum rechten Terror in NRW einsetzen muss.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) begrüßt das Verhandlungsergebnis für die rund 800 Beschäftigten der dpa GmbH und ihre journalistischen Tochterunternehmen. Dazu erklärte ver.di-Verhandlungsführerin Cornelia Haß am Mittwoch:

Alle Kolleginnen und Kollegen bekommen rückwirkend zum 1. Januar 2017 2,8 Prozent mehr Geld, und die Einstiegsgehälter in den Redaktionen der Konzernmutter werden angehoben. Wir konnten zudem eine betriebliche Altersversorgung für die Beschäftigten der Tochterunternehmen und der dpa GmbH durchsetzen. Das war eine überfällige sozialpolitische Weichenstellung. Ver.di und der DJV hatten sich am 7. Februar mit der Geschäftsführung der dpa auf einen Abschluss geeinigt. Dieser sieht vor, die Manteltarifverträge mit den darin enthaltenen Regelungen zu Urlaub, Zusatzleistungen etc. unverändert wieder in Kraft zu setzen.

Darüber hinaus wurden spätere Sprünge in höhere Tarifgruppen sowie die Streichung der sogenannten dpa-Dienstjahre ab 2019 vereinbart. Die dpa-Geschäftsführung hat tiefe Einschnitte in die Gehaltsstruktur der dpa GmbH verlangt und damit ein hohes Maß an Solidarität herausgefordert. Die Beschäftigten haben gezeigt, dass sie an einem Strang ziehen und mit Aktionen sowohl im Berliner Newsroom als auch in diversen dpa-Landesbüros deutlich gemacht, wie wichtig ihnen ein ausgewogenes Tarifergebnis ist. Das haben wir auch dank dieser Aktionen nun erreicht.